馬公菜園漁港傳憾事 老夫妻疑撿貝類溺水無生命跡象

澎湖馬公菜園漁港。本報資料照片 分享 facebook 澎湖縣馬公市、同為72歲的趙姓老夫妻，今早相偕前往菜園漁港溺水，救起時均無生命跡象，消防局獲報趕到將兩人送醫搶救。警消懷疑老夫妻可能因撿拾貝類發生意外，但詳細案發過程及原因仍待調查。

澎湖縣消防局今天清晨6點18分接獲民眾報案，指馬公菜園漁港有人溺水，馬公消防分隊人員約6點30分抵達時，兩名溺水者已被現場民眾先行搶救上岸，但均無生命跡象。

溺水的一男一女，是高齡長者，消防人員緊急為他們施行人工心肺復甦術，男性送三軍總醫院澎湖分院急救，女性溺水者送衛福部澎湖醫院急救。警方事後查出，溺水的兩名老人家，是夫妻，詳細案發過程及原因待待調查釐清。