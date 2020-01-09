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藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

影／BMW技師撞死2漢翔員工 家屬今抬棺灑冥紙抗議

2020-01-09 21:11聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

BMW汎德公司蔡姓技師2日下午4時許，駕駛BMW五系列的轎車行經沙鹿區中山路測試時，蔡逆向衝撞騎車的王姓男子及林姓女乘客，二人是漢翔公司產學合作的員工，兩人送醫後不治，家屬事後不滿汎德公司談賠償和解金的態度，今天下午4時許，由林女父親率領近10餘人前往台中汎德文心服務中心，再現場灑冥紙、抬兩具棺材抗議，高喊「還命來啦」，台中汎德文心服務中心的員工僅低調表示，由總公司回應。

林女父親在現場接受媒體採訪時表示，今天是女兒的頭七，汎德在案發後對家屬不聞不問，沒有道歉，今天派律師找家屬，卻沒有決定權，更說要等公司開股東會才能處理，僅回應家屬可領到200萬意外險，家屬不滿才會今天選擇用激烈的方式，到台中市南屯區文心路的服務中心抗議。

BMW汎德汽車蔡姓技師（28歲）2日下午4時許，在沙鹿區駕駛客戶的五系列新車測試時，開到對向車道，逆向撞死騎車的王姓男子（22歲）及後座乘客林姓女子（23歲），王、林女二人是漢翔公司產學合作員工，BMW汎德公司事後與家屬談和解時沒有共識，林女家屬今天下午4時許動員10餘人，從彰化縣鹿港鎮出發，到台中南屯區的汎德文心服務中心灑冥紙、抬棺抗議。

第四警分局大墩所獲報後，調派便衣、制服警力前往維持秩序、蒐證，抗議從今天下午4時55分起至5時15分結束，現場沒有衍生激烈的肢體衝突。

漢翔公司林姓女員工2日與王姓同事騎車外出時，遭BMW蔡姓技師逆向撞死，林女父親今...
漢翔公司林姓女員工2日與王姓同事騎車外出時，遭BMW蔡姓技師逆向撞死，林女父親今天率人前往汎德台中文心服務中心抬棺、灑冥紙抗議。圖／讀者提供
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漢翔公司林姓女員工2日與王姓同事騎車外出時，遭BMW蔡姓技師逆向撞死，林女父親今...
漢翔公司林姓女員工2日與王姓同事騎車外出時，遭BMW蔡姓技師逆向撞死，林女父親今天率人前往汎德台中文心服務中心抬棺、灑冥紙抗議。圖／讀者提供
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漢翔公司林姓女員工2日與王姓同事騎車外出時，遭BMW蔡姓技師逆向撞死，林女父親今...
漢翔公司林姓女員工2日與王姓同事騎車外出時，遭BMW蔡姓技師逆向撞死，林女父親今天率人前往汎德台中文心服務中心抬棺、灑冥紙抗議。圖／讀者提供
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BMW棺材制服

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