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影／惡劣！年輕人夜衝合歡山放煙火 山友痛批沒公德心

2020-01-09 19:51聯合報 記者江良誠／南投即時報導

10名年輕男女前幾天深夜衝合歡山，還在武嶺停車場大放煙火、仙女棒，無視國家公園生態保育，更嚴禁施放煙火，放完煙火後垃圾還留在現場，警方將調查身分，依國家公園法取締開罰。遊客在高山亂丟垃圾、放煙火已非頭一遭，警方疲於奔命取締效果差，山友痛批，應該加重罰則，才能杜絕惡劣行徑。

臉書「中橫路況交通資訊站社團」6日在臉書公布一段影片，一群年輕男女開心的放煙火、高喊，如同參加跨年晚會相當興奮，但施放煙火地點卻是在海拔3275公尺的合歡山武嶺，不只是台灣公路最高點，更在太魯閣國家公園內，這群男女在高山施放煙火，不只干擾高山動物生態，附近也是保育的箭竹林，影片公布後引起許多網友痛批，這些年輕人完全沒有公德心，書不曉得讀到哪裡去？

國家公園是為永續保育國家特殊景觀、生態系統，保存生物多樣性及文化多元性劃設區域，合歡山因為公路交通方便，冬季更吸引大批遊客上山追雪，但遊客缺乏保育觀念和公德心，亂丟垃圾甚至放煙火都不是第一次，之前也有情侶在武嶺停車場點仙女棒，被警方發現取締。

這次遊客施放煙火，除了干擾野生動物生態，冬季氣候乾燥，煙火更可能引發山林火警，最近澳洲野火燒毀1.5個台灣面積的山林，造成無數野生動物死亡，這群遊客仍任意在高山放煙火，引發網友公憤。

太魯閣國家公園面積廣大，警力有限取締成效不高。而依目前國家公園法，對於攀折花木、亂丟垃圾和引火等禁止行為情節重大，致引起嚴重損害者，才處1年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金，山友也認為罰則太輕，加上不易取締，根本無法產生嚇阻效果。

中橫路況交通資訊站小編說，台灣擁有國際級的自然景觀，但國家公園法令規範不足，除了放煙火、亂丟垃圾，他還看過有人將壞冰箱運到高山丟棄，還有狩獵沒有登記管制；希望行政院重視修訂更完善的法規，才能保護珍貴山林被破壞。

一群男女在武嶺停車場放煙火、仙女棒，干擾高山生態，遭警方取締。圖／讀者提供
一群男女在武嶺停車場放煙火、仙女棒，干擾高山生態，遭警方取締。圖／讀者提供
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太魯閣國家公園合歡山武嶺

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