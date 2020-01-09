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「兒子在我手上」 這次非詐騙 老婦接電話要求付錢放人

2020-01-09 18:52聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一名老婦人接到電話，對方說「兒子在他們手上」，要求拿30萬元還債才要放人。警方研判非詐騙，趁林男駕車到約定交錢取款時三面包抄，林衝撞警車企圖逃逸，員警及時破窗將他拖出車外，並聯絡同夥胡姓男子，載被害人到警局投案，化解危機。

警詢時，胡、林和被害男子都不願談雙方債務從何而來。警方今將胡、林依妨害自由罪嫌送辦。基隆地檢署檢察官偵訊後，諭令2人各以2萬元交保。

基隆警四分局中華路分駐所昨晚10點多接獲男子報案，指他的哥哥疑在外欠債，遭不名人士強行帶走。他的媽媽到到電話要求代償債務30萬元，並約定交付時間和地點。

警四分局成立專案小組，安排員警在雙方約定的麥金路埋伏，今天凌晨零點多，林男駕駛紅色轎車前來取款，警車從前、後及側邊包夾。

林男見員警荷槍實彈出現，衝撞偵防車試圖逃逸。員警掏槍喝令下車，林男依然頑抗，後來警員擊破車窗，才將他拖下車制伏。

林男說，他是因為害怕想逃，並不是故意衝撞警車，並供出是受胡男指示前來取款。警方要求林與胡聯絡，電話一接通，警四分局偵查隊長黃柏銘接過手機說，「你跑不掉，把人交出來。」約半個小時後，胡男開車載被害男子到警四分局投案。

基隆市林男駕車企圖逃逸，警車被衝撞受損。員警及時破窗將他拖出車外，救出被害人化解...
基隆市林男駕車企圖逃逸，警車被衝撞受損。員警及時破窗將他拖出車外，救出被害人化解危機。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市林男駕車衝撞警車企圖逃逸，員警及時破窗將他拖出車外，救出被害人化解危機。記...
基隆市林男駕車衝撞警車企圖逃逸，員警及時破窗將他拖出車外，救出被害人化解危機。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆債務詐騙

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