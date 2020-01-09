馬拉松帥警阻詐騙高手 連7次保住民眾14萬血汗錢

台南市警六分局金華派出所警員林坤生，不僅長得高又帥，擅長跑馬拉松，還是阻詐高手，從去年10月迄今4個月，接連成功攔阻詐騙7次，共保住民眾14萬血汗錢。

昨天下午3點和晚上10點，新孝路與金華路二段超商店員報案稱，有男子要購買大量點數，有遭詐騙之嫌。兩次正好都是巡邏員警林坤生前往處理。林發現，都是男性要購買遊戲點數贈送心儀女子。林解說相關案例，勸說被害人：「這都是詐騙，錢匯出去就回不來了。」原本準備匯出2000元的羅姓男子和準備匯出28000元的歲吳姓男子打消匯款念頭。

林坤生表示，他能多次成功阻詐的原因，他常碰到都是男子追女的案例，他會分享自己追求女生的心情，同理對方心境，取得被害人信任，容易攔阻成功。 其次分局是基層員警的強大後盾，很多超商店員向林也表示，每次攔阻成功，分局長陳建民都親自至超商頒發禮券，他們願意幫這個忙，與警方共同攔阻詐騙。