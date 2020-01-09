新北消防局協同市政府 聯合維護賣場公共安全

適逢春節前夕消費高峰期間，新北市消防局今日上午由副市長謝政達率市府消保官、衛生局、消防局等組成專案稽查小組至土城區迪斯尼購物中心家樂福進行公安及食安聯合稽查，以維護消費者公共安全與食品安全。

今日稽查重點，除年貨食品標示及儲存環境是否符合衛生規範外，對於消防安全設備安全梯、手扶梯、走道、逃生避難通道、緊急出口等是否通暢無阻，以及防火區劃、自動防火鐵捲門下方、排煙室是否有違規設攤或堆置雜物，若有發現場所有公安等缺失，將要求業者立即改善。

謝政達呼籲，業者除應提供完善服務及安全的食品、商品，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，才能維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。