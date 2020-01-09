9旬翁迷途桃園縱貫公路 小女警助返家

家住楊梅區的9旬老翁，昨天下午被民眾發現，獨自一人在楊梅區永美路旁徘迴，楊梅分局巡佐蘇良全、警員吳易樺接獲報案後，立即前往現場並將老翁帶離，警方經人臉辨識系統查出老翁住所，順利將老翁送回家。

楊梅警分局草湳派出所巡佐蘇良全、警員吳易樺，昨日下午巡邏接獲民眾報案，稱楊梅區永美路旁有一名老翁在大馬路旁徘迴，由於當時是交通尖峰時段，縱貫公路車流量大，車子呼嘯而過，情勢相當危險，警員前往現場後，立即將老翁帶往一旁安全處所。老翁由於驚魂未定，久久無法言語，經女警吳易樺不斷的言語安撫，情緒才漸漸平復，由於老翁無法清楚表達其身分及住處等資訊，員警探訪附近住戶，也沒有打聽出老翁的身分。

員警經人臉辨識系統，一一比對年籍資料、地緣特徵，終於查出老翁姓名，且住處位於所在地兩公里外，經電話連繫上老翁家屬後，遂協助老翁返回住處，並藉此向家屬宣導老人走失可預防之方法，其家屬也很感謝警方幫忙，接到警方通知找到老翁後，全家人才卸下心頭大石，感謝員警協助與照護，「不然不知道會不會發生什麼危險」。