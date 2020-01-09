九旬翁頻走失 暖警這動作家屬直呼：足甘心

高齡95歲的桑姓老翁迷途，警方將老翁帶回所內，桑翁謹記得住在北屯區某處，員警挨家挨戶尋找，果然找到心急如焚的家屬；原來桑姓老翁愛出門散步，卻常走失，家屬多次申請愛心手鍊卻未符合資格，警方聞訊主動帶著老翁與家屬到區公所申請，並描述桑翁以前的走失狀況，終於如願申請到愛心手鍊，讓家屬感動直呼，「就甘心」。

上月底，一名年事已高的老翁在北屯區瀋陽路三段徘徊，熱心民眾報警，老翁見員警陳宗麟、王仕佲僅說自己住在崇德七路附近。

警方表示，訪談過程中老翁疑似有失智傾向，以人臉辨識系統也無法辨識身分，只好帶著老翁沿崇德七路尋找家屬，經過逐戶查訪後，行至崇德七路某大樓住宅時，見到熟悉的地方，老翁頻頻說「就是這裡！」隨後遇到心急出門尋找父親的桑翁兒子。

家屬除感謝警方幫忙外，也透露多次替父親申請愛心手鍊卻資格未符的困擾，眼見父親走失頻率變高，不知該如何處理。

陳員主動上網查詢愛心手鍊申請程序，再陪同家屬前往區公所協助辦理相關事宜，經陳員向主管人員詳細說明情況及檢附相關紀錄後，順利幫桑翁家屬申辦成功。