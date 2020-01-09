親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

870封「黑韓」文宣出現在郵局 國民黨提告聲請扣押

日照中心接送車與BMW車禍 5名長者送醫1人宣告不治

2020-01-09 12:41聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣溪州鄉上午一輛載著5名長輩的日照中心廂型車，行經綠筍路與新生路口與一輛BMW轎車發生碰撞，因撞擊力道大，車上1男4女受傷分別被送往員基、員生、員榮、仁和等醫院急救，其中92歲鄭姓婦人頭部撕裂傷，閉鎖式骨折，送醫時意識不清，經搶救狀況未回穩，11點半家屬放棄急救，車禍共造成1死4傷。

溪州鄉名倫護理之家護理中心陳姓司機上午駕駛接送車輛，載92歲鄭女、70歲陳男、90歲莊女、91歲莊女以及86歲蘇女前往日照中心，8點半左右距離日照中心300公尺外與鄭姓駕駛開的黑色轎車擦撞，廂型車失控撞上路樹，兩車頭毀損嚴重。

車上5位長者分別有骨折，胸痛，撕裂傷等症狀，但除了鄭姓婦人外，其他四人送醫時意識清楚，警方指出，雙方都沒有酒駕，該路口沒有號誌，初步認定雙方都有肇事責任，詳細原因仍在調查。

鄭婦人轉送彰化基督教醫院繼續救治，彰基副院長周志中表示，鄭老太太因車禍送醫時血壓偏低，意識不清，四肢均骨折，造成骨盆腔骨折、出血，緊急處置後轉院至彰基。

救護車一路急救，抵達彰基外傷中心已經無血壓、心跳，經過數十分鐘的自動體外心肺復甦機急救，因傷勢嚴重，急救無效，家屬簽下放棄急救同意書，宣告死亡。

61歲鄭姓駕駛指出，當時時速頂多2、30公里，路旁疑似有民眾為擋風架設的黑色布簾，看不到右側來車，視線被擋住，發現異狀煞車已經來不及。

52歲陳姓男子說，當時行經路口注意到左側有來車，對方放慢速度準備過十字路口，疑因黑布簾擋住視線又向前開，來不及煞車就撞上了。

溪州鄉日照中心接駁車發生車禍，撞擊力道大，車上5人受傷送醫。記者林敬家／翻攝
溪州鄉日照中心接駁車發生車禍，撞擊力道大，車上5人受傷送醫。記者林敬家／翻攝
分享
溪州鄉日照中心接駁車發生車禍，車上5人送醫。記者林敬家／翻攝
溪州鄉日照中心接駁車發生車禍，車上5人送醫。記者林敬家／翻攝
分享
溪州鄉日照中心接駁車發生車禍，撞擊力道大，車上5人受傷送醫。記者林敬家／翻攝
溪州鄉日照中心接駁車發生車禍，撞擊力道大，車上5人受傷送醫。記者林敬家／翻攝
分享
鄭姓婦人送往彰基急救無效。記者林敬家／翻攝
鄭姓婦人送往彰基急救無效。記者林敬家／翻攝
分享

骨折車禍

延伸閱讀

太突然！爸爸在加護病房 李宣榕求幫禱告急問「...

擊退Mercedes-Benz與Lexus　...

SUBARU北宜撞BMW 疑過彎不慎釀禍

BMW逆向撞機車釀2死 死者母哽咽：只想把孩...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

挑太多放包包忘結帳 婦人賠2萬元還是被法辦

2020-01-09 14:07

深夜陪主人散步遭撞死 狗主哀傷：下輩子別再當狗

2020-01-09 12:57

影／警抱迷途女童介紹警用裝備 萌童一秒破涕為笑

2020-01-09 11:55

國一生遭學長圍毆持電擊棒恐嚇 頭破血流縫三針

2020-01-09 11:07

載孫上學 七旬婦撞死七旬婦

2020-01-09 00:03

北部某大學情侶 租屋處上吊雙亡

2020-01-08 23:57

北部私立大學生情侶疑上吊尋短 男方眼部被頭帶矇住

2020-01-08 23:44

北市松山區雙屍命案 21歲男女大生陳屍陽台疑輕生

2020-01-08 23:03

北市發生雙屍命案 一男一女頸部有勒痕警方正在採證

2020-01-08 22:14

蘇巧慧明晚造勢場 風太大舞台傾倒無人受傷

2020-01-08 19:57

直播「送肉粽」 彰化魯莽男闖喪家拘役50日

2020-01-08 19:23

蘇巧慧樹林晚會舞台倒塌 疑風勢過大結構支撐不住釀禍

2020-01-08 18:35

金門出現「玩命關頭」？ 7旬老翁暈眩車輛擦撞路石翻車

2020-01-08 18:26

馬路竟遭偷倒廢棄物堆積如山 警抓人查辦環局追償20萬

2020-01-08 18:15

衰！好心載友一程 險成板橋50萬現金搶案共犯

2020-01-08 17:59

喪葬業者不滿台南沒有公有地燒庫錢 殯儀館前燒庫錢

2020-01-08 17:34

影／828萬買麥拉倫圓夢開2次 2個月後鑑價剩650萬

2020-01-08 17:10

蘇花改全線通車 昨天4機車闖道首開4罰單

2020-01-08 15:11

影／驚悚！機車闖紅燈車禍 騎士企圖起身卻頭一垂不治

2020-01-08 14:56

北市3歲女童墜樓 意識清楚送醫救治

2020-01-08 14:11

下車買消夜忘鎖門 50萬月子費遭流浪漢偷走

2020-01-08 13:46

老婦尿急上廁所後與友人走失 幸遇高雄警解危

2020-01-08 13:36

影／嬤載孫上學撞上行人 七旬婦捲入車底拖行不治

2020-01-08 12:59

網紅「HOW FUN」談賄選 部長、檢察長坐著聊

2020-01-08 12:47

「就愛哈根達斯」 男子上賣場專偷這一味

2020-01-08 12:10

機車誤闖國道3 男騎士基隆隧道內摔傷坐路邊

2020-01-08 11:45

「我祝他幸福」女星何如芸婚變 士林法院打離婚官司

2020-01-08 11:44

驚悚畫面曝光！女行人遭轎車捲入車底拖行 送醫急救中

2020-01-08 11:32

3間連棟鐵皮廠房燃燒 五股觀音山區染整廠火警撲滅

2020-01-08 11:27

五股觀音山區染整廠火警 消防局搶救中

2020-01-08 11:02

台南市民宅失火 男子吸入大量濃煙送醫搶救

2020-01-08 10:48

新莊帥警宣導春節防闖空門 女住戶羞喊「闖進我心門」

2020-01-08 10:32

女星何如芸嫁豪門16年婚變 離婚官司首開低調現身

2020-01-08 10:26

拖板車半夜過彎不慎 車上挖土機翻覆幸無人傷

2020-01-08 10:25

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

不實黑韓粉專版主被逮 協助偵辦竟是時力立委候選人

2020-01-09 02:23

北部私立大學生情侶疑上吊尋短 男方眼部被頭帶矇住

2020-01-08 23:44

宅急便收貨竟掉出一隻「黃金蟒」 主人對話曝光網友全爆氣

2020-01-08 20:03

明道胞兄疑欠債殺妻小再自殺 解剖驚見妻腹中殘餘顆粒

2020-01-08 18:15

直播「送肉粽」 彰化魯莽男闖喪家拘役50日

2020-01-08 19:23

客家戲、本土劇童星出身 謝姓男子超商偷飯糰被逮

2020-01-09 10:58

影／828萬買麥拉倫圓夢開2次 2個月後鑑價剩650萬

2020-01-08 17:10

北市松山區雙屍命案 21歲男女大生陳屍陽台疑輕生

2020-01-08 23:03

影／驚悚！機車闖紅燈車禍 騎士企圖起身卻頭一垂不治

2020-01-08 14:56

警首度公布查獲黑韓假訊息 貼文網友觸選罷法送辦

2020-01-08 15:12

韓國瑜岳父委任律師 向四家媒體提告

2020-01-08 19:41

蘇巧慧樹林晚會舞台倒塌 疑風勢過大結構支撐不住釀禍

2020-01-08 18:35

金門出現「玩命關頭」？ 7旬老翁暈眩車輛擦撞路石翻車

2020-01-08 18:26

投票前再查一波 新竹檢方查獲立委樁腳現金買票案

2020-01-09 10:57

人妻下體感染曝姦情 小王辯稱已獲人夫原諒遭打臉

2020-01-09 08:07

衰！好心載友一程 險成板橋50萬現金搶案共犯

2020-01-08 17:59

嘉義市某建設公司負責人2年地下匯兌數億 裁定羈押

2020-01-09 01:17

掏空蘋果西打公司被延押 總經理孫幼英得在牢裡過年

2020-01-08 18:45

走私市價720萬「黃金齒輪」 女子機場被逮

2020-01-09 00:00

妙齡女喝醉被5年好友硬上 她痛斥：我不是你約炮對象

2020-01-09 10:59

警專生跑3千變植物人 家屬控「中隊長阻止學生叫119」

2020-01-09 11:40

北市發生雙屍命案 一男一女頸部有勒痕警方正在採證

2020-01-08 22:14

走私黃金用這招 黃金熔解變齒輪價720萬託運被識破

2020-01-08 17:07

牧師挺性騷老闆還告女員工 法官：事關公益無罪

2020-01-08 21:32

衡山指揮所上兵撞壞車 中校挪獎金修車無罪

2020-01-08 17:14

柯文哲總統選完赴歐洲考察 侯漢廷聲請解禁相隨獲准

2020-01-08 16:02

科技執法驚人！徐弘庭：辛亥隧道5天罰2253件

2020-01-09 11:00

馬路竟遭偷倒廢棄物堆積如山 警抓人查辦環局追償20萬

2020-01-08 18:15

整復師按摩時趁機猥褻 女客人還以為「他是專業的」

2020-01-09 10:42

影／QQ傳訊「我是老闆」 大媽會計信了轉1億給歹徒

2020-01-09 11:31

安胎遭指「自私自利」還資遣 高院批公司違憲、歧視

2020-01-08 22:48

他給的爆米花飲料藏FM2 電影散場時她被性侵

2020-01-09 11:53

潤銀詐貸起訴36人 楊文虎夫妻求刑30年

2020-01-09 13:04

縱有被害人寫信原諒他 玷辱女移工的他仍被判刑

2020-01-08 14:09

雲林縣查獲第一起村長涉賄選 檢方證實1人被收押

2020-01-09 11:04

兒遭前妻、同居人虐死 父親鑑定無血緣出庭：沒有意見

2020-01-08 16:34

北部某大學情侶 租屋處上吊雙亡

2020-01-08 23:57

餐廳藏賭場 警政署長友人誤闖檢舉

2020-01-08 23:59

徐乃麟女密友涉詐有和解 高等法院減為5月刑

2020-01-09 11:03

父自殺拖子女陪死獨獲救 今判20年殺人罪

2020-01-08 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top