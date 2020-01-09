日照中心接送車與BMW車禍 5名長者送醫1人宣告不治

彰化縣溪州鄉上午一輛載著5名長輩的日照中心廂型車，行經綠筍路與新生路口與一輛BMW轎車發生碰撞，因撞擊力道大，車上1男4女受傷分別被送往員基、員生、員榮、仁和等醫院急救，其中92歲鄭姓婦人頭部撕裂傷，閉鎖式骨折，送醫時意識不清，經搶救狀況未回穩，11點半家屬放棄急救，車禍共造成1死4傷。

溪州鄉名倫護理之家護理中心陳姓司機上午駕駛接送車輛，載92歲鄭女、70歲陳男、90歲莊女、91歲莊女以及86歲蘇女前往日照中心，8點半左右距離日照中心300公尺外與鄭姓駕駛開的黑色轎車擦撞，廂型車失控撞上路樹，兩車頭毀損嚴重。

車上5位長者分別有骨折，胸痛，撕裂傷等症狀，但除了鄭姓婦人外，其他四人送醫時意識清楚，警方指出，雙方都沒有酒駕，該路口沒有號誌，初步認定雙方都有肇事責任，詳細原因仍在調查。

鄭婦人轉送彰化基督教醫院繼續救治，彰基副院長周志中表示，鄭老太太因車禍送醫時血壓偏低，意識不清，四肢均骨折，造成骨盆腔骨折、出血，緊急處置後轉院至彰基。

救護車一路急救，抵達彰基外傷中心已經無血壓、心跳，經過數十分鐘的自動體外心肺復甦機急救，因傷勢嚴重，急救無效，家屬簽下放棄急救同意書，宣告死亡。

61歲鄭姓駕駛指出，當時時速頂多2、30公里，路旁疑似有民眾為擋風架設的黑色布簾，看不到右側來車，視線被擋住，發現異狀煞車已經來不及。