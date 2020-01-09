影／警抱迷途女童介紹警用裝備 萌童一秒破涕為笑

「嗚嗚…我要找媽媽！」一名年約2歲女童在人潮擁擠的柳川河岸景觀步道迷途，育有3歲兒子的警員林韋男，心疼女童嚎啕大哭，抱起女童並耐心介紹所內警察裝備與工作環境，轉移女童注意力，林更輕聲說，「等一下爸爸、媽媽就要來大城分駐所了，所以不要怕，我抱著妳就覺得很溫暖」，女童瞬間破涕為笑，萌翻現場員警。

台中市府在舊城區推出「耶誕夢想世界」活動甫結束，柳川、綠川的迪士尼人物燈光造景吸引大批人潮朝聖，上月28日晚間8點多，一名年約2、3歲的女童在柳川河岸景觀步道與母親走失，哭著大喊「我要找媽媽！媽媽呢？」熱心民眾將女童指引給現場警員連志恆，並由警方帶回所內。

但女童進入陌生的大誠分駐所，情緒不穩、不停大哭直喊，「我要找媽媽」，育有3歲兒子的值班警員林韋男，見女童與自己孩子年齡相仿，一手抱起女童輕聲安撫，一邊向她介紹警察工作、警勤裝備，也請出知名卡通轉移女童注意力，讓女童卸下心防，平復情緒。

林韋男溫柔跟女童說，「等一下爸爸、媽媽就要來大誠分駐所了，所以不要怕」，女童似懂非懂的點點頭，林員再輕聲說，「你看我抱著妳就覺得很溫暖」，女童笑了出來，可愛模樣萌翻現場員警。

就在此時，女童的蔡姓母親出現在派出所，女童一見到媽媽，情緒便崩潰大哭，媽媽則抱過女童，讓她安心。