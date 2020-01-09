客家戲、本土劇童星出身 謝姓男子超商偷飯糰被逮

本土劇、客家戲曲童星出身的謝姓男子涉及涉欺等5件案子，遭台北、新北等地檢方通緝在案，前天傍晚他在苗栗市民族路一間超商，因形跡可疑被員警攔下盤查，因沒有身分證件被帶回，警方經人臉辨識系統查出他是通緝犯，且1個月前還涉嫌在苗栗的超商內偷飯糰，警方調查後將他遞解歸案，竊盜部分函送檢方偵辦。

戲曲界人士指出，謝姓男子年約30多歲，童星時還曾與羅時豐同台演戲，後來進入戲曲學校學客家戲曲，還當班長，但班上同學繳的班費及準備畢業公演的錢都被他花用一空，遭校方嚴厲處分。