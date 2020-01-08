北市松山區雙屍命案 21歲男女大生陳屍陽台疑輕生

台北市民權東路三段一棟大樓六樓，今天晚上9時許，驚傳一對21歲男女陳屍家中陽台，兩人頸部均有勒痕，據了解，警方現場發現抗憂鬱藥物，但未發現遺書，還在釐清中。

據了解，兩人目前在北市一所大學就讀中，今天下午因未到校上課，同學致電死者表哥，死者表哥晚上前往死者家中，發現死者倒臥陽台，一旁還有一名女子，同樣陳屍陽台。

據了解，死者家中遺留抗憂鬱藥物，警方初步判斷兩人是輕生，詳細原因正在釐清。

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