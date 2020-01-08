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蘇巧慧明晚造勢場 風太大舞台傾倒無人受傷

2020-01-08 19:57聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

今天東北季風增強，新北市從上午就風大，傍晚傳立委蘇巧慧明晚在樹林興仁花園夜市的造勢晚會舞台部分傾斜，所幸無人受傷。

蘇巧慧辦公室稍早發聲明，原定明晚樹林選前晚會在興仁花園夜市停車場舉辦，因下午強風過大，導致舞台結構因迎風面過大而有部分傾斜，現場無人受傷，也未造成夜市攤商損失及影響營業。蘇巧慧辦公室已請廠商立即進行舞台恢復，並檢討舞台結構以確保舞台安全。

立委蘇巧慧明晚在樹林興仁花園夜市的造勢晚會舞台部分傾斜。圖／警方提供
立委蘇巧慧明晚在樹林興仁花園夜市的造勢晚會舞台部分傾斜。圖／警方提供
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蘇巧慧夜市

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