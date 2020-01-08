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直播「送肉粽」 彰化魯莽男闖喪家拘役50日

2020-01-08 19:23聯合報 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導

彰化沿海上吊者去煞的「送肉粽」儀式，似乎已逐漸形成風氣，但彰化卓姓男子去年5月5日為了要直播送肉粽畫面，無故侵入他人住宅，讓家屬氣得報警提告，彰化地院依無故侵入他人住宅罪處拘役50天。

判決書指出，蔡姓喪家去年5月5日晚間請禮儀社王姓男子到福興鄉住處，協助上吊往生者的祭祀工作，34歲卓姓男子與蔡家素不相識，卻為了要直播民間習俗稱為「送肉粽」法事侵入房他人屋內，拿手機直播，並以臉書暱稱「較小賀」在社團「~我愛鹿港小鎮~」社群網站分享供人欣賞，對不特定網友直播法事影像及照片截圖，以求衝高點閱率。

法官審酌，卓男為求社群網站點閱率，竟罔顧告訴人喪家痛失親人悲傷，貿然侵入告訴人住宅並以手機網路直播法事過程，魯莽且無同理心，應予嚴正譴責，但考量被告坦承犯行，教育程度為國小畢業，喪家不願與他和解，判處拘役50日。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，會透過「送肉粽」科儀安民心，請法師或專業人士;將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉。

「送肉粽」科儀主要在彰化沿海地區風行，經由法會超渡上吊亡者，請法師或專業人士協助「送煞」，但送肉粽神秘面紗被揭開後，很多場送肉粽儀式，被民眾上網直播，在網路與大眾分享，留言者的一些言論，有的還帶著嘻笑，不僅對死者不敬，對喪家更是情何以堪。

施姓禮儀者說，送煞儀式本意為祈福平安，請民眾不要過度渲染扭曲其原意，也請尊重及體諒喪家心情，不要錄影或直播，盼能以同理心看待，不要造成二次傷害。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要...
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，透過「送肉粽」科儀安民心，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉。本報資料照片
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送肉粽網路直播法師

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