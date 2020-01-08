蘇巧慧樹林晚會舞台倒塌 疑風勢過大結構支撐不住釀禍

新北市第5選區民進黨籍立委候選人蘇巧慧，原訂明日晚間在樹林興仁花園夜市舉行造勢晚會，但今天傍晚時分，會場舞台卻突然倒塌，所幸當時現場活動尚未開始，沒有造成人員傷亡，廠商則立即派來吊車將倒塌的舞台吊起，復原會場。

蘇巧慧預計明天晚間在樹林興仁夜市舉行造勢，但今天下午4時許，會場正進行舞台搭建，風勢卻十分強勁，突然主舞台被刮得傾斜，隨後3層樓高的鷹架舞台瞬間倒塌，當時現場有搭設音響設備的廠商，也被突如其來的意外驚嚇，所幸沒有人員傷亡。

樹林警分局已在現場拉起封鎖線，同時負責舞台施工的廠商也派來吊車，要將倒塌的舞台吊起，9日晚間的造勢活動不受影響，將照常舉行。