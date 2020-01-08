金門出現「玩命關頭」？ 7旬老翁暈眩車輛擦撞路石翻車

金門今天中午發生一起汽車翻覆的意外，一位70多歲的許姓老翁開車載著家人要從山外往金城方向，在行經金湖鎮伯玉路四段近小徑圓環路段時，不慎自撞路旁水溝的路緣石，造成整輛車180度翻轉，讓2人嚇的一大跳，好在路過的熱心軍人，趕緊停下來幫忙叫救護車，並協助救援與指揮交通，有民眾路過拍下這個溫暖的時刻，直說國軍好帥、好棒喔！2人送醫後均無大礙，目前已返家休息。

金湖分局表示，在今天上午11時20分許，接獲民眾報案指稱小徑圓環路段有翻車事故，警方到達現場時，現場有5名路過的熱心軍人已在協助交通疏導，避免事故擴大，只見軍人各司其職，有的指揮交通、有的安慰傷者，見義勇為的舉動，相當值得肯定與讚許。

警方調查後表示，許姓老翁駕駛車輛行經該路段時，疑因暈眩導致車輛偏離車道而擦撞水溝路緣石，因為路緣石有高低差而翻覆，許姓民眾及乘客分別受到胸部及頭部傷害，由金湖消防分隊送醫診療；警方到場實施酒測值為零，初步排除酒後駕車行為，至於具體肇事原因警方尚在調查中。