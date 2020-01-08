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高以翔猝逝 遺產處理曝光了

馬路竟遭偷倒廢棄物堆積如山 警抓人查辦環局追償20萬

2020-01-08 18:15聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市蘆竹區宏竹里光華街路面今天清晨突遭一輛大貨車趁黑夜，竟將大批大量事業廢棄物傾倒路中，高達20噸事業廢棄物堆在路中如同小山，擋住道路、影響交通通行，里長報案，市府環保局、警方今天下午表示，經調閱監視器查獲黃姓男子涉案，為避免影響交通，代為清理廢棄物處理費20萬元，將向黃姓男子追償，並依廢清法開單告發及追查廢棄物來源。

宏竹里長黃國林清晨接獲里民通報，該里光華街123號前道路，遭到不明事業廢棄物堆積路面，影響道路通行，立即通報。環保局稽查人員據報會同警方處理，由於廢棄物數量堆積如山，阻礙行車，人車無法通行，引起民眾抱怨。

環保局表示，稽查人員到場，一看廢棄物數量龐大，立即刻啟動應變機制，先封閉道路，並由蘆竹清潔中隊出動清潔車緊急清理，希望迅速恢復道路交通，初估該廢棄物約20噸，清理費約20萬元，該局將向偷倒的黃姓男子求償，並依廢清法規定釐清個人或是受僱業者違法行為，並予以開單告發。

警方表示，警方調閱道路監視器，發現34歲黃姓男子駕駛大貨車，趁黑夜將整車20噸廢棄物全部倒在路中，阻礙交通通行，警方循線查獲黃嫌，因為黃嫌今天另涉一起竊盜案開庭，警方在黃男出庭後，將他帶回偵辦，依違反廢清法規定追查廢棄物來源。

桃園市蘆竹區光華路遭人偷倒大量廢棄物堆積如山，環保局稽查人員報趕往處理，將對涉嫌...
桃園市蘆竹區光華路遭人偷倒大量廢棄物堆積如山，環保局稽查人員報趕往處理，將對涉嫌偷倒黃男求償20萬元和依法告發。圖／環保局提供
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桃園市蘆竹區光華路遭人偷倒大量廢棄物堆積如山，環保局稽查人員報趕往處理，並在「守...
桃園市蘆竹區光華路遭人偷倒大量廢棄物堆積如山，環保局稽查人員報趕往處理，並在「守護桃花源」臉書說明處理經過。圖／環保局提供
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桃園市蘆竹區光華路遭人偷倒大量廢棄物堆積如山，環保局稽查人員報趕往處理，將對涉嫌...
桃園市蘆竹區光華路遭人偷倒大量廢棄物堆積如山，環保局稽查人員報趕往處理，將對涉嫌偷倒黃男求償20萬元和依法告發。圖／環保局提供
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廢棄物竊盜

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