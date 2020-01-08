衰！好心載友一程 險成板橋50萬現金搶案共犯

新北一名黃姓男子去年12月接到陳姓友人電話拜託，好心到板橋江寧路附近載對方一程，竟莫名成了50萬元現金搶案的共犯，雖極力否認，仍被海山警分局移送，經新北地檢署調查後，今天才獲不起訴處分。

去年12月2日，板橋區江寧路上的玉皇宮舉辦49周年平安慶典，封街席開50桌，廣大香客供奉香油錢、捐獻餐費贊助活動，金額多達50萬元，因此遭人覬覦。

檢方調查，陳姓男子是趁宮廟工作人員轉身整理東西之際，搶走對方腳下裝有大量現金的包包，隨後就拔腿狂奔，再到附近巷弄搭黃男機車離開現場，逃了一天後落網。

案發後，黃男矢口否認犯行，堅稱自己是接到陳男電話拜託，才會好心前往載人，根本不知道發生何事。他表示，陳男在電話中只說趕快去載他，坐上車後也沒交代原因，僅胡亂用手指示騎車方向，最後在三重休息時，陳男也只是一直發抖，什麼都不肯講，自己是被警察抓才知道發生什麼事。

陳男在警詢和偵訊時均稱自己是臨時起意犯案，黃男事前並不知情，表示「當時已經跑到沒有力氣了，所以才打電話給黃男，叫黃男來載我，事後也沒有告訴對方原因」。