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衰！好心載友一程 險成板橋50萬現金搶案共犯

2020-01-08 17:59聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名黃姓男子去年12月接到陳姓友人電話拜託，好心到板橋江寧路附近載對方一程，竟莫名成了50萬元現金搶案的共犯，雖極力否認，仍被海山警分局移送，經新北地檢署調查後，今天才獲不起訴處分。

去年12月2日，板橋區江寧路上的玉皇宮舉辦49周年平安慶典，封街席開50桌，廣大香客供奉香油錢、捐獻餐費贊助活動，金額多達50萬元，因此遭人覬覦。

檢方調查，陳姓男子是趁宮廟工作人員轉身整理東西之際，搶走對方腳下裝有大量現金的包包，隨後就拔腿狂奔，再到附近巷弄搭黃男機車離開現場，逃了一天後落網。

案發後，黃男矢口否認犯行，堅稱自己是接到陳男電話拜託，才會好心前往載人，根本不知道發生何事。他表示，陳男在電話中只說趕快去載他，坐上車後也沒交代原因，僅胡亂用手指示騎車方向，最後在三重休息時，陳男也只是一直發抖，什麼都不肯講，自己是被警察抓才知道發生什麼事。

陳男在警詢和偵訊時均稱自己是臨時起意犯案，黃男事前並不知情，表示「當時已經跑到沒有力氣了，所以才打電話給黃男，叫黃男來載我，事後也沒有告訴對方原因」。

檢方勘驗監視器畫面，發現陳男是從案發地點逃亡了一段時間後，黃男才騎車出現載人，並非一開始就載特定地點等待陳男，因此採信其說法。全案因無其他證據能證明黃男涉案，所以偵結不起訴。

陳姓男子去年12月趁宮廟舉辦慶典，搶走香客供奉的禮金50萬元，還害好心載他一程的...
陳姓男子去年12月趁宮廟舉辦慶典，搶走香客供奉的禮金50萬元，還害好心載他一程的黃姓男子捲入搶案。記者王長鼎／翻攝
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