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蘇花改全線通車 昨天4機車闖道首開4罰單

2020-01-08 15:11聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

蘇花改本月6日全線通車，但禁行機車，不過，交通行控中心發現，昨天（7日）下午1點52分有兩輛機車，闖行蘇花改北上路段，從和平到南澳，立即通報警方攔查取締。

同天晚上8點56分，行控中心再發現，同一路段，又有其他2輛機車，上蘇花改，從和平闖行到南澳，也由警方攔查取締，各依道路交通管理處罰條例，開出900至1800元的罰單

這也是蘇花改全線通車，首4張罰單，警方表示，除通報攔查外，蘇花改有科技執法，會辨識車種，因此，即使沒有警方到現場攔查開單，也會拍照取締，請用路人遵守。

蘇花改本月6日全線通車，但禁行機車，不過，交通行控中心發現，昨天（7日）下午與晚...
蘇花改本月6日全線通車，但禁行機車，不過，交通行控中心發現，昨天（7日）下午與晚上各有2輛機車，闖行蘇花改北上路段，從和平到南澳，立即通報警方攔查取締。圖／記者羅建旺翻攝
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蘇花改南澳罰單

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