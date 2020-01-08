蘇花改全線通車 昨天4機車闖道首開4罰單

相關新聞
影／驚悚！機車闖紅燈車禍 騎士企圖起身卻頭一垂不治2020-01-08 14:56
下車買消夜忘鎖門 50萬月子費遭流浪漢偷走2020-01-08 13:46
北市3歲女童墜樓 意識清楚送醫救治2020-01-08 14:11
老婦尿急上廁所後與友人走失 幸遇高雄警解危2020-01-08 13:36
影／嬤載孫上學撞上行人 七旬婦捲入車底拖行不治2020-01-08 12:59
網紅「HOW FUN」談賄選 部長、檢察長坐著聊2020-01-08 12:47
「就愛哈根達斯」 男子上賣場專偷這一味2020-01-08 12:10
機車誤闖國道3 男騎士基隆隧道內摔傷坐路邊2020-01-08 11:45
「我祝他幸福」女星何如芸婚變 士林法院打離婚官司2020-01-08 11:44
驚悚畫面曝光！女行人遭轎車捲入車底拖行 送醫急救中2020-01-08 11:32
3間連棟鐵皮廠房燃燒 五股觀音山區染整廠火警撲滅2020-01-08 11:27
五股觀音山區染整廠火警 消防局搶救中2020-01-08 11:02
台南市民宅失火 男子吸入大量濃煙送醫搶救2020-01-08 10:48
新莊帥警宣導春節防闖空門 女住戶羞喊「闖進我心門」2020-01-08 10:32
女星何如芸嫁豪門16年婚變 離婚官司首開低調現身2020-01-08 10:26
拖板車半夜過彎不慎 車上挖土機翻覆幸無人傷2020-01-08 10:25
開8公里才能補水！消防員打火累癱倒地 民眾：辛苦了2020-01-07 22:19
雲林綠後援會幹部控遭毆傷 蔡明水還原真相反控說謊2020-01-07 21:20
踩個油門就超速！蘇花改通車24小時宜警取締超速83件2020-01-07 20:23
地下匯兌逾56億 檢調追上游主嫌2020-01-07 19:10
消防員躺翻覆車內 模擬車禍救援場面逼真2020-01-07 19:00
少年負氣離家出走 永和警積極協尋2天內找到人2020-01-07 18:40
影／司機忘拉手煞車 小黃滑落海無人傷亡2020-01-07 17:57
「看到就想拿」 過動男偷女騎士藍芽耳機2020-01-07 17:46
女童遭怪男公車上掐脖 客運司機竟要女童母不要計較2020-01-07 15:57
遭暴力集團深山凌虐討債 民宿老闆「嚇慘」人間蒸發2020-01-07 15:36
三峽不織布工廠凌晨惡火 造成近2千坪廠房被燒毀2020-01-07 14:54
失業男報案訴苦 警察送暖心水果2020-01-07 14:21
大叔騎車撿人皮包 接警電話才送招領是因「肚疼」2020-01-07 14:17
俄女旅館內倒地哀號 暖警遞水將她送醫2020-01-07 14:16
阿里山分隊車庫鐵捲門受贈啟用 成為嘉縣首家2020-01-07 14:16
登入前女友IG還截圖發限動 基隆男遭起訴2020-01-07 14:14
虛驚一場！有沒有去過武漢 大陸船員聽錯回「有」2020-01-07 14:02
男子酒後開車撞死騎腳踏車阿嬤 檢方訊後5萬交保2020-01-07 13:26
校門口多設禁迴轉標誌 違規恐吃1800元罰單2020-01-07 13:21
當國道開？蘇花改通車後取締超速61件 最高超速37公里2020-01-07 12:45
老翁安養機構吃年糕噎死卻沒護理人員 家屬求償敗訴2020-01-07 12:07
挺韓重現貪食蛇 高市警局反遭質疑遇韓「火速審查」2020-01-07 12:03
影／台中水房6年洗錢830億 全靠這台K寶點擊器2020-01-07 11:48
熱門文章
越南清純學生妹自拍爆紅 網直呼：有初戀的感覺2020-01-07 21:59
密集檢舉小巷違停1個月 網友喊：變日本街道！2020-01-07 15:38
獨／虛歲65歲婦搭台鐵用敬老票 詐欺罪送辦法官判無罪2020-01-07 19:19
「四叉貓」申請國民黨中央前路權遭拒 北市警回應了！2020-01-08 00:26
新莊帥警宣導春節防闖空門 女住戶羞喊「闖進我心門」2020-01-08 10:32
員旅找不到室友單獨一房 「邊緣人」被要求自付房價1萬元2020-01-07 15:21
媳婦看家裡監視錄影畫面 驚見公公猥褻她小女兒2020-01-08 07:36
女童遭怪男公車上掐脖 客運司機竟要女童母不要計較2020-01-07 15:57
年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月2020-01-07 17:46
女星何如芸嫁豪門16年婚變 離婚官司首開低調現身2020-01-08 10:26
億來億去！吳承霖地下匯兌 再查出2同業2年匯6億多2020-01-08 10:26
水電工馬桶座沒裝好竟收費5000元 網酸：整組沒幾千2020-01-07 21:04
逼債務人出面？寄信恐嚇立委、 館長 男子落網2020-01-07 16:36
買票和當選人「無關」 邱婷蔚提當選無效敗訴確定2020-01-07 18:31
五股觀音山區染整廠火警 消防局搶救中2020-01-08 11:02
不熟學姊丟喜帖好尷尬 網友傳授「回覆妙招」輕鬆解決2020-01-08 13:59
男子只剩「一粒」 還偷吃好友的老婆10多年2020-01-08 13:17
租房遭鄰居剪線還有狂按門鈴 管委會：新來的要好好相處2020-01-07 20:33
牙醫情話撩妹 女助理反撩判賠3萬2020-01-07 16:31
華航機師「想咬一口」騷擾判賠 他反告空姐求償百萬2020-01-07 18:43
驚！恐嚇余天和館長索財 男子竟是前調查官2020-01-07 19:51
影／司機忘拉手煞車 小黃滑落海無人傷亡2020-01-07 17:57
開8公里才能補水！消防員打火累癱倒地 民眾：辛苦了2020-01-07 22:19
驚悚畫面曝光！女行人遭轎車捲入車底拖行 送醫急救中2020-01-08 11:32
前調查官涉嫌恐嚇余天、館長 法院裁定20萬交保2020-01-07 23:52
支持韓國瑜就是支持共產黨 獨團懸掛布條遭韓辦控告2020-01-07 16:51
立委候選人疑預備現金賄選 花蓮地檢署約談10人2020-01-07 18:29
魏應充今天上午報到入監 在牢裡過年2020-01-08 10:18
踩個油門就超速！蘇花改通車24小時宜警取締超速83件2020-01-07 20:23
機車誤闖國道3 男騎士基隆隧道內摔傷坐路邊2020-01-08 11:45
又來了！PO民進黨與大陸為敵旅遊業崩盤 網友遭送辦2020-01-07 16:39
慶富案 高雄銀行要告前副總2020-01-08 00:11
「我祝他幸福」女星何如芸婚變 士林法院打離婚官司2020-01-08 11:44
雲林綠後援會幹部控遭毆傷 蔡明水還原真相反控說謊2020-01-07 21:20
3間連棟鐵皮廠房燃燒 五股觀音山區染整廠火警撲滅2020-01-08 11:27
造謠鄰居夫妻「是兄妹」害小孩懷疑出生 老姊妹賠定了2020-01-08 12:14
轉發「2020大選劇本」預測文 法官：危言聳聽、裁罰3千2020-01-07 19:57
下車買消夜忘鎖門 50萬月子費遭流浪漢偷走2020-01-08 13:46
韓國瑜嘉義競選看板遭破壞 3嫌：無政治立場、覺得好玩2020-01-08 09:49
被老東家告發涉背信 高銀前總經理：司法會還我清白2020-01-07 23:50
留言