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驚悚畫面曝光！女行人遭轎車捲入車底拖行 送醫急救中

2020-01-08 11:32聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市今早發生轎車未禮讓行人穿越斑馬線事故，吳姓女駕駛綠燈左轉過彎，疑未注意走在斑馬線上的賴女，賴遭車頭撞擊後捲入車底，轎車往前行駛一小段後停下，吳女下車驚魂未定，趕緊報警。救護人員到場檢傷，賴女頭部遭受撞擊，現場昏迷，送醫急救中。

這起車禍發生在今早7點半，吳姓女駕駛(72歲)從中區成功路左轉自由路往光復路方向行駛，與同樣綠燈直行自由路斑馬線往繼光街方向的賴姓行人(73歲)發生碰撞。

附近店家監視器拍下，吳轎車左彎時，迎面撞上穿越斑馬線的賴女，賴女先遭受車頭撞擊，白色帽子噴飛，隨後整個人捲入車底，消失在轎車底部；吳女車輛行進一小段後停下，下車驚魂未定報警，一旁熱心民眾也上前關心，轎車右側可見被捲入車底的賴女身軀。

消防局指出，根據現場救護人員表示，賴女從車底脫困後，頭部有明顯外傷，昏迷無意識，送中國醫藥大學附設醫院急救。

台中市警局第一交通分隊分隊長張尹瑄表示，吳女酒測值為零，賴女也無酒精反應，兩人同為綠燈號誌，進一步車禍肇事原因有待釐清；由於賴女尚在醫院治療，正聯繫家屬到場。

據了解，吳女描述過彎當下沒有注意到有行人穿越斑馬線，等發現有異狀時已經撞上了，她趕緊下車報警。

警方指出，汽、機車行經斑馬線未依規定減速禮讓行人優先通行，將依道路交通管理處罰條例開罰。

賴姓女行人綠燈穿越斑馬線，卻遭吳女駕車左彎撞擊，捲入車底(紅色圓圈處)。圖／民眾...
賴姓女行人綠燈穿越斑馬線，卻遭吳女駕車左彎撞擊，捲入車底(紅色圓圈處)。圖／民眾提供
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賴姓女行人(紅色圓圈處)穿越斑馬線卻遭車輛撞擊，隨後捲入吳女轎車底部。圖／民眾提...
賴姓女行人(紅色圓圈處)穿越斑馬線卻遭車輛撞擊，隨後捲入吳女轎車底部。圖／民眾提供
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賴姓女行人(紅色箭頭處)穿越斑馬線卻遭車輛撞擊，隨後捲入吳女轎車底部。圖／民眾提...
賴姓女行人(紅色箭頭處)穿越斑馬線卻遭車輛撞擊，隨後捲入吳女轎車底部。圖／民眾提供
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賴姓女行人遭捲入車底，吳姓女駕駛與一旁熱心路人、警察趕緊上前查看。圖／民眾提供
賴姓女行人遭捲入車底，吳姓女駕駛與一旁熱心路人、警察趕緊上前查看。圖／民眾提供
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車禍

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