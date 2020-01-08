驚悚畫面曝光！女行人遭轎車捲入車底拖行 送醫急救中

台中市今早發生轎車未禮讓行人穿越斑馬線事故，吳姓女駕駛綠燈左轉過彎，疑未注意走在斑馬線上的賴女，賴遭車頭撞擊後捲入車底，轎車往前行駛一小段後停下，吳女下車驚魂未定，趕緊報警。救護人員到場檢傷，賴女頭部遭受撞擊，現場昏迷，送醫急救中。

這起車禍發生在今早7點半，吳姓女駕駛(72歲)從中區成功路左轉自由路往光復路方向行駛，與同樣綠燈直行自由路斑馬線往繼光街方向的賴姓行人(73歲)發生碰撞。

附近店家監視器拍下，吳轎車左彎時，迎面撞上穿越斑馬線的賴女，賴女先遭受車頭撞擊，白色帽子噴飛，隨後整個人捲入車底，消失在轎車底部；吳女車輛行進一小段後停下，下車驚魂未定報警，一旁熱心民眾也上前關心，轎車右側可見被捲入車底的賴女身軀。

消防局指出，根據現場救護人員表示，賴女從車底脫困後，頭部有明顯外傷，昏迷無意識，送中國醫藥大學附設醫院急救。

台中市警局第一交通分隊分隊長張尹瑄表示，吳女酒測值為零，賴女也無酒精反應，兩人同為綠燈號誌，進一步車禍肇事原因有待釐清；由於賴女尚在醫院治療，正聯繫家屬到場。

據了解，吳女描述過彎當下沒有注意到有行人穿越斑馬線，等發現有異狀時已經撞上了，她趕緊下車報警。