新莊帥警宣導春節防闖空門 女住戶羞喊「闖進我心門」

農曆春節將至，警方也為提醒民眾注意假期期間，如有外出旅遊應注意防竊進行宣導，新莊警分局本月2日開始，逐步在轄區內進行居家安全檢測，出動員警上門作宣導，就有派出所警員被意外捕捉到深情款款的瞬間，還讓女住戶羞喊「不行闖空門，但可以闖進我心門」，直呼帥警神似好萊塢明星亨利高汀，讓警方也幽默回應「小心我溜進來偷走你的心」。

新莊警方表示，近期將由轄區不定期對各戶進行住宅防竊宣導，會派出「防竊達人」到居民家中提供改善住家環境處方箋及防範盜竊知識，提醒民眾在過年期間如果外出或出國遊玩，應先檢查家中門窗設備是否足夠安全。

不過2日頭前派出所警員登門拜訪民眾宣導時，卻發生意外插曲，女住戶開門看見帥氣員警上門，一時之間還搞不清楚狀況，經過警員講解要注意春節期間防範闖空門，女住戶才笑道「可以闖進我心門」，讓警方事後也發文幽默回應表示，小心被帥警偷走心，就是希望為了能讓民眾留下深刻印象。

頭前派出所還提出幾點民眾可多加注意，如門與門框有無凹凸接合，並裝有門鏈鎖等安全設計、鐵窗出口鎖是否無鏽蝕且不易遭到破壞、住宅物周邊或防火巷是否光線不足、住宅防火巷是否堆放雜物。如果能盡量避免，就能降低宵小入室盜竊的機會。