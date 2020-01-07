消防員躺翻覆車內 模擬車禍救援場面逼真

近期重大車禍事故頻傳，第一線消防救助人員有感，若沒有具備車禍救助專業訓練易造成事故現場二次危害，因此為了提升車禍救助效能，桃園市八德區3個消防分隊今日起聯合辦理為期2天的訓練，現場利用真實車輛堆疊、側翻，並由消防隊員進車內扮演受困人員，實際訓練救援能力。

由於車禍救助訓練平時因場地、經費等限制，多以影片案例討論及熟練器具操作為主，較少機會能有實作經驗，因此八德區茄苳、大湳及八德消防分隊共同辦理聯合車禍救助訓練，針對各式車禍事故狀況進行研討及實際操作，請到特種搜救單位傳承救災經驗，更有台中消防隊員北上學習，各消防隊員紛紛全副武裝，一同將車輛搬移呈翻覆、堆疊狀，模擬車禍情形。

過程中為求擬真，還有消防隊員進到翻覆的車內扮演受傷人員，再由外頭的消防隊員分組，檢視受困人員的狀況、討論如何安全、快速的將受困人員救出，使用多種專業工具剪開、撬開、破壞車體及擋風玻璃，實際演練車禍緊急救援的狀況。