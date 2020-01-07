親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

真的分手了！李沛旭驚爆與蔡淑臻8年情斷：只是室友

波多黎各規模6.5淺層強震 料無重大海嘯威脅

男假包養真詐財 判賠69萬餘元

2020-01-07 18:37中央社 台北7日電

張姓男子透過網路結識楊姓女子，假意以每月20萬元包養，騙走楊女69萬餘元財產。士院認為，張男以背於善良風俗方法不法侵害楊女財產，日前判張男應賠償69萬餘元。全案可上訴。

另一方面，楊女主張因誤信張男願意給付包養費，而受騙與他發生性行為，以性自主權遭侵害為由求償50萬元。法官認為此部分請求無理由，予以駁回。

依士林地方法院判決書記載，楊女向法院主張，民國107年間透過通訊軟體，結識自稱為土地買賣公司高階主管的張男。

張男向楊女表示，願以每月新台幣20萬元對價包養，但並非直接給付現金，而是提供楊女賺錢方式，只要楊女願意配合即可獲得包養費。

張男與楊女第一次發生性行為時，要求楊女刷卡買黃金，再提供信用卡簽單及收據，供他透過重複申報公司帳，以使公司退稅方式換取2倍現金。楊女信以為真，為取得包養費，因而刷卡49萬5000元購買黃金金條。

楊女在與張男發生第二次性行為時，將金條、信用卡簽單、收據、現金20萬元交給張男。日後追討時，張男卻藉詞拖延。

楊女向法院提起訴訟，要求張男償還69萬5000元，另以張男讓她誤信願意給付包養費，而詐騙她發生性行為，請求精神慰撫金50萬元。

承審法官認為，張男故意以背於善良風俗方法，不法侵害楊女財產權，應賠償69萬5000元；此外，楊女是基於錯誤動機與張男發生性行為，並未受到脅迫，性自主權未受到侵害，駁回楊女50萬元慰撫金的請求。全案可上訴。

包養性行為信用

延伸閱讀

牙醫情話撩妹 女助理反撩判賠3萬

資深網路男蟲詐騙、包養護理師 法院判賠69萬...

「第一次包養就上手」引用照片 美女營業員提告...

色男客對網咖女服務員非禮 還供稱要包養她被判...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／司機忘拉手煞車 小黃滑落海無人傷亡

2020-01-07 17:57

地下匯兌逾56億 檢調追上游主嫌

2020-01-07 19:10

消防員躺翻覆車內 模擬車禍救援場面逼真

2020-01-07 19:00

「看到就想拿」 過動男偷女騎士藍芽耳機

2020-01-07 17:46

女童遭怪男公車上掐脖 客運司機竟要女童母不要計較

2020-01-07 15:57

遭暴力集團深山凌虐討債 民宿老闆「嚇慘」人間蒸發

2020-01-07 15:36

三峽不織布工廠凌晨惡火　造成近2千坪廠房被燒毀

2020-01-07 14:54

失業男報案訴苦 警察送暖心水果

2020-01-07 14:21

大叔騎車撿人皮包 接警電話才送招領是因「肚疼」

2020-01-07 14:17

俄女旅館內倒地哀號 暖警遞水將她送醫

2020-01-07 14:16

阿里山分隊車庫鐵捲門受贈啟用 成為嘉縣首家

2020-01-07 14:16

登入前女友IG還截圖發限動 基隆男遭起訴

2020-01-07 14:14

虛驚一場！有沒有去過武漢 大陸船員聽錯回「有」

2020-01-07 14:02

男子酒後開車撞死騎腳踏車阿嬤 檢方訊後5萬交保

2020-01-07 13:26

校門口多設禁迴轉標誌 違規恐吃1800元罰單

2020-01-07 13:21

當國道開？蘇花改通車後取締超速61件 最高超速37公里

2020-01-07 12:45

老翁安養機構吃年糕噎死卻沒護理人員 家屬求償敗訴

2020-01-07 12:07

挺韓重現貪食蛇 高市警局反遭質疑遇韓「火速審查」

2020-01-07 12:03

影／台中水房6年洗錢830億 全靠這台K寶點擊器

2020-01-07 11:48

影／男無照開車上北宜 疑過彎失控撞對向兩機車三傷

2020-01-07 11:25

彩券行老闆多1動作痛失1萬元 顧客小確幸險成店家噩夢

2020-01-07 11:20

查扣選舉組頭保時捷250萬起標 競標激烈340萬賣出

2020-01-07 11:17

詐騙車手同一套衣服、同一個地點、一天騙兩人

2020-01-07 10:55

割草機板刀突斷裂傷人 巡警緊急協助就醫

2020-01-07 10:36

5人扒竊集團混入韓國瑜宮廟造勢 扒竊7民眾財物被訴

2020-01-07 10:33

失業男子三餐不繼打電話訴心聲 沒想到警察真的送暖

2020-01-07 09:35

與友人起衝突遭劃傷　男臉部帶血坐超商嚇壞民眾

2020-01-07 08:23

快來撿好康！行政執行署嘉義分署今下午123拍賣

2020-01-07 08:03

三峽不織布工廠凌晨惡火 火勢照亮夜空5時許已被控制

2020-01-07 08:00

三峽不織布工廠大火 火勢延燒出動近300名消防人員救援

2020-01-07 05:10

又是酒駕惹禍！ 男子清晨酒駕撞死晨運老婦人

2020-01-06 21:07

影／基隆港東岸聯外道路又見貨櫃車追撞 後車駕駛受困

2020-01-06 19:50

新北林口工安意外 工人B3墜落B4命危

2020-01-06 18:24

1個號碼之差活人變死人 公僕退休金慘被凍結

2020-01-06 16:45

丹麥籍貨輪船員身體不適 淡水海巡疾馳接駁就醫

2020-01-06 15:57

世新大學電梯維修意外 工人卡死電梯與牆壁間氣絕身亡

2020-01-06 13:43

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

當國道開？蘇花改通車後取締超速61件 最高超速37公里

2020-01-07 12:45

快來撿好康！行政執行署嘉義分署今下午123拍賣

2020-01-07 08:03

她路邊買玉蘭花被硬塞只找300元 網揭：都有話術

2020-01-06 21:32

影／台中水房6年洗錢830億 全靠這台K寶點擊器

2020-01-07 11:48

無法在家過年！頂新混油案 魏應充明天要報到發監執刑

2020-01-07 10:27

密集檢舉小巷違停1個月 網友喊：變日本街道！

2020-01-07 15:38

三峽不織布工廠大火 火勢延燒出動近300名消防人員救援

2020-01-07 05:10

台東前蘭嶼分駐所長李哲銘涉走私毒品 一審判6年半

2020-01-07 11:01

彩券行老闆多1動作痛失1萬元 顧客小確幸險成店家噩夢

2020-01-07 11:20

中影118億解凍！法官：黨產會製造中影市場危機

2020-01-07 12:14

回家驚見妻子和小王還電愛 竹科工程師求償獲賠30萬元

2020-01-07 09:45

171萬玉石鑑價竟剩16萬 他求償卻敗訴

2020-01-07 00:05

辱罵未參與罷工空服員 法院判罰空姐8000元

2020-01-06 21:31

員旅找不到室友單獨一房 「邊緣人」被要求自付房價1萬元

2020-01-07 15:21

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

選前5天新竹檢警調查獲民代賄選 10萬元交保

2020-01-06 23:25

南方澳橋崩塌懲處等三個月未公布 林佳龍回應了

2020-01-07 10:41

拍少女裸照又性侵 台大前準研究生判3年

2020-01-07 10:30

逼債務人出面？寄信恐嚇立委、 館長 男子落網

2020-01-07 16:36

又是酒駕惹禍！ 男子清晨酒駕撞死晨運老婦人

2020-01-06 21:07

員工親吻性騷3歲女童 倒楣老闆負連帶賠償

2020-01-07 06:50

蔡依林演唱會遇「阿嬤們排隊」 內行人曝：黃牛部隊

2020-01-06 20:25

買菜還是買魚？組頭「高雄盤」曝光

2020-01-07 00:01

影／基隆港東岸聯外道路又見貨櫃車追撞 後車駕駛受困

2020-01-06 19:50

保力達拚釋憲 大法官審小瓶蓋

2020-01-06 23:57

按摩師玷辱女顧客 強辯她有反應呻吟

2020-01-06 20:57

夾娃娃機夾到名牌禮盒竟裝空氣 網笑：國王的護手霜

2020-01-06 22:02

三峽不織布工廠凌晨惡火 火勢照亮夜空5時許已被控制

2020-01-07 08:00

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

明道胞兄妻兒確定他殺 剖驗釐清案情

2020-01-07 00:14

搶警槍還開槍嚇警 高院：威脅警察生命不能輕判

2020-01-07 12:17

金門6旬老人走失 警方漏夜尋找終平安尋獲

2020-01-07 14:35

影／男無照開車上北宜 疑過彎失控撞對向兩機車三傷

2020-01-07 11:25

女遊客拍照摔倒頭重創 桃園知名牧場負責人被起訴

2020-01-07 11:28

支持韓國瑜就是支持共產黨 獨團懸掛布條遭韓辦控告

2020-01-07 16:51

又來了！PO民進黨與大陸為敵旅遊業崩盤 網友遭送辦

2020-01-07 16:39

牙醫情話撩妹 女助理反撩判賠3萬

2020-01-07 16:31

見女子心情不好徹夜聊天 美籍男趁機強壓性侵被起訴

2020-01-07 11:15

挺韓重現貪食蛇 高市警局反遭質疑遇韓「火速審查」

2020-01-07 12:03

非法收養小姨子的兒子 感情破裂時孩子被帶回東南亞

2020-01-07 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top