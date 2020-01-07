馬祖福澳港遭排廢油 海巡緊急清理防止擴散

馬祖南竿福澳港區今天發生廢油污染情事，海巡署金馬澎分署第一○岸巡福澳安檢所發現之後，岸巡隊同時派員攜帶除油污器材趕赴現場進行防堵作業，有效防止油污染擴散。

馬祖岸巡隊今天執行安檢勤務時，於福澳港內巡邏時發現港內海片遭不明船隻傾倒油污，面積約150平方公尺，隨即通報連江縣政府產業發展處及環境資源局協處，在港內就及時完成清除。

第一○岸巡隊指出，好在友軍單位支援迅速，不然冬季海浪較大，海面油污可能快速流出，造成污染面積擴大，也呼籲船主在更換各油品時，務必依照規範作業完成各項措施，避免發生危安。