女童遭怪男公車上掐脖 客運司機竟要女童母不要計較

新北市新莊區1名27歲媽媽，在網路上Po文指出，昨日下午帶著2名寶貝女兒搭乘公車，女兒卻在車上突然遭到陌生男子攻擊，直接就掐住女兒脖子，嚇得她當場尖叫向客運司機求救，沒想到司機竟然回應「他一看就是神經病，你不要太計較」，隨後停靠路邊放男子下車。事後媽媽憤而前往警局報案，警方帶回男子，依傷害、妨害自由罪嫌送辦。

客運業者表示，經了解，被攻擊女童的母親當下的確有向司機求救，但因為司機表示沒有目睹男子攻擊女童的過程，因此才會未依規定提供協助，不過業者也承諾會再對司機進行教育訓練。

吳姓女子（27歲）表示，自己的女兒一個3歲，另一個更才足歲，沒想到昨日下午2時許，從三重搭乘客運前往新莊途中，在車上突然遭到一名戴眼睛的陌生男子攻擊，掐住她的大女兒脖子不放，嚇得母女都放聲尖叫，吳女立刻向司機求救，但她表示當時司機根本不理會，讓她十分驚恐。

沒想到當吳女衝到駕駛座希望獲得幫助時，客運司機卻回應她「他（陌生男子）一看就是神經病，你不要太計較。」，隨後司機更停車在大眾廟前讓男子下車離開，讓吳女十分錯愕，憤而直接前往派出所報案，尋求警方協助。

警方今天下午對本案說明時稱，員警接獲吳姓女子報案後，隨即對沿途監視器調閱，很快便鎖定該名男子身分，今天下午2點已將人帶到案。