親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女童遭怪男公車上掐脖 客運司機竟要女童母不要計較

2020-01-07 15:57聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市新莊區1名27歲媽媽，在網路上Po文指出，昨日下午帶著2名寶貝女兒搭乘公車，女兒卻在車上突然遭到陌生男子攻擊，直接就掐住女兒脖子，嚇得她當場尖叫向客運司機求救，沒想到司機竟然回應「他一看就是神經病，你不要太計較」，隨後停靠路邊放男子下車。事後媽媽憤而前往警局報案，警方帶回男子，依傷害、妨害自由罪嫌送辦。

客運業者表示，經了解，被攻擊女童的母親當下的確有向司機求救，但因為司機表示沒有目睹男子攻擊女童的過程，因此才會未依規定提供協助，不過業者也承諾會再對司機進行教育訓練。

吳姓女子（27歲）表示，自己的女兒一個3歲，另一個更才足歲，沒想到昨日下午2時許，從三重搭乘客運前往新莊途中，在車上突然遭到一名戴眼睛的陌生男子攻擊，掐住她的大女兒脖子不放，嚇得母女都放聲尖叫，吳女立刻向司機求救，但她表示當時司機根本不理會，讓她十分驚恐。

沒想到當吳女衝到駕駛座希望獲得幫助時，客運司機卻回應她「他（陌生男子）一看就是神經病，你不要太計較。」，隨後司機更停車在大眾廟前讓男子下車離開，讓吳女十分錯愕，憤而直接前往派出所報案，尋求警方協助。

警方今天下午對本案說明時稱，員警接獲吳姓女子報案後，隨即對沿途監視器調閱，很快便鎖定該名男子身分，今天下午2點已將人帶到案。

男子則回應，是因為女童的腳伸在走道上，他才會撥開女童；但對於女童母親指控有掐脖一事，男子則稱「就算有，也不是故意的。」警詢後依傷害、妨害自由罪嫌將他送辦。

男子在公車上疑似對女童掐脖，事後背著背包下車徒步離開。記者巫鴻瑋／翻攝
男子在公車上疑似對女童掐脖，事後背著背包下車徒步離開。記者巫鴻瑋／翻攝
分享

延伸閱讀

影／蘇花改正式通車　每130公尺就1個監視器...

新莊56戶危險建物 劃定都更

李佳芬「新莊」拜票 稱讚「親切的地方」

影／林佳龍：蘇花改1600處監視器 24小時...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

虛驚一場！有沒有去過武漢 大陸船員聽錯回「有」

2020-01-07 14:02

遭暴力集團深山凌虐討債 民宿老闆「嚇慘」人間蒸發

2020-01-07 15:36

三峽不織布工廠凌晨惡火　造成近2千坪廠房被燒毀

2020-01-07 14:54

失業男報案訴苦 警察送暖心水果

2020-01-07 14:21

大叔騎車撿人皮包 接警電話才送招領是因「肚疼」

2020-01-07 14:17

俄女旅館內倒地哀號 暖警遞水將她送醫

2020-01-07 14:16

阿里山分隊車庫鐵捲門受贈啟用 成為嘉縣首家

2020-01-07 14:16

登入前女友IG還截圖發限動 基隆男遭起訴

2020-01-07 14:14

男子酒後開車撞死騎腳踏車阿嬤 檢方訊後5萬交保

2020-01-07 13:26

校門口多設禁迴轉標誌 違規恐吃1800元罰單

2020-01-07 13:21

當國道開？蘇花改通車後取締超速61件 最高超速37公里

2020-01-07 12:45

老翁安養機構吃年糕噎死卻沒護理人員 家屬求償敗訴

2020-01-07 12:07

挺韓重現貪食蛇 高市警局反遭質疑遇韓「火速審查」

2020-01-07 12:03

影／台中水房6年洗錢830億 全靠這台K寶點擊器

2020-01-07 11:48

影／男無照開車上北宜 疑過彎失控撞對向兩機車三傷

2020-01-07 11:25

彩券行老闆多1動作痛失1萬元 顧客小確幸險成店家噩夢

2020-01-07 11:20

查扣選舉組頭保時捷250萬起標 競標激烈340萬賣出

2020-01-07 11:17

詐騙車手同一套衣服、同一個地點、一天騙兩人

2020-01-07 10:55

割草機板刀突斷裂傷人 巡警緊急協助就醫

2020-01-07 10:36

5人扒竊集團混入韓國瑜宮廟造勢 扒竊7民眾財物被訴

2020-01-07 10:33

失業男子三餐不繼打電話訴心聲 沒想到警察真的送暖

2020-01-07 09:35

與友人起衝突遭劃傷　男臉部帶血坐超商嚇壞民眾

2020-01-07 08:23

快來撿好康！行政執行署嘉義分署今下午123拍賣

2020-01-07 08:03

三峽不織布工廠凌晨惡火 火勢照亮夜空5時許已被控制

2020-01-07 08:00

三峽不織布工廠大火 火勢延燒出動近300名消防人員救援

2020-01-07 05:10

又是酒駕惹禍！ 男子清晨酒駕撞死晨運老婦人

2020-01-06 21:07

影／基隆港東岸聯外道路又見貨櫃車追撞 後車駕駛受困

2020-01-06 19:50

新北林口工安意外 工人B3墜落B4命危

2020-01-06 18:24

1個號碼之差活人變死人 公僕退休金慘被凍結

2020-01-06 16:45

丹麥籍貨輪船員身體不適 淡水海巡疾馳接駁就醫

2020-01-06 15:57

世新大學電梯維修意外 工人卡死電梯與牆壁間氣絕身亡

2020-01-06 13:43

苗市轎車撞路燈桿橫倒 天然氣漏氣警、消急警戒

2020-01-06 13:15

前後任男友上演全武行一人腹部被刺 板橋警快打壓制

2020-01-06 12:45

方向盤不聽使喚 曳引車進萬瑞道路隧道撞斷逃生標示

2020-01-06 12:41

雙和醫院接駁車撞老婦致頭破血流 疑未禮讓行人釀禍

2020-01-06 12:39

影／Joeman實測打字員詐騙 中打逮45人主嫌收押

2020-01-06 12:11

輪椅婦思母迷路坐路中 平鎮警協助返家

2020-01-06 12:08

波麗士新年禮物有巧思 清水所為警員點光明

2020-01-06 11:32

通緝犯行竊後原裝扮路過派出所 難道想測試警察眼力？

2020-01-06 11:02
看更多

熱門文章

「第一次包養就上手」引用照片 美女營業員提告贏了！

2020-01-06 16:36

新北林口工安意外 工人B3墜落B4命危

2020-01-06 18:24

10度接受業者花酒性招待 公路總局官員貪汙起訴

2020-01-06 16:52

他拿清朝貢酒問價 網一看驚：這有3億

2020-01-06 17:08

快來撿好康！行政執行署嘉義分署今下午123拍賣

2020-01-07 08:03

她路邊買玉蘭花被硬塞只找300元 網揭：都有話術

2020-01-06 21:32

恐嚇殺柯文哲不用兩天 警方逮捕一網友

2020-01-06 18:35

當國道開？蘇花改通車後取締超速61件 最高超速37公里

2020-01-07 12:45

買珍奶遇正妹店員 他上前搭訕「結局神展開」網笑翻

2020-01-06 17:09

無法在家過年！頂新混油案 魏應充明天要報到發監執刑

2020-01-07 10:27

三峽不織布工廠大火 火勢延燒出動近300名消防人員救援

2020-01-07 05:10

影／台中水房6年洗錢830億 全靠這台K寶點擊器

2020-01-07 11:48

171萬玉石鑑價竟剩16萬 他求償卻敗訴

2020-01-07 00:05

回家驚見妻子和小王還電愛 竹科工程師求償獲賠30萬元

2020-01-07 09:45

辱罵未參與罷工空服員 法院判罰空姐8000元

2020-01-06 21:31

中影118億解凍！法官：黨產會製造中影市場危機

2020-01-07 12:14

留美工程師不甘分手夜襲她 和解破局關鍵在「裸照」

2020-01-06 16:48

台東前蘭嶼分駐所長李哲銘涉走私毒品 一審判6年半

2020-01-07 11:01

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

你回收會蓋回瓶蓋嗎？ 大法官這題關係公課公平

2020-01-06 18:29

彩券行老闆多1動作痛失1萬元 顧客小確幸險成店家噩夢

2020-01-07 11:20

選前5天新竹檢警調查獲民代賄選 10萬元交保

2020-01-06 23:25

南方澳橋崩塌懲處等三個月未公布 林佳龍回應了

2020-01-07 10:41

又是酒駕惹禍！ 男子清晨酒駕撞死晨運老婦人

2020-01-06 21:07

員工親吻性騷3歲女童 倒楣老闆負連帶賠償

2020-01-07 06:50

認了吸金！ 夏于喬父親40萬交保回家過年

2020-01-06 17:33

拍少女裸照又性侵 台大前準研究生判3年

2020-01-07 10:30

蔡依林演唱會遇「阿嬤們排隊」 內行人曝：黃牛部隊

2020-01-06 20:25

員旅找不到室友單獨一房 「邊緣人」被要求自付房價1萬元

2020-01-07 15:21

影／基隆港東岸聯外道路又見貨櫃車追撞 後車駕駛受困

2020-01-06 19:50

買菜還是買魚？組頭「高雄盤」曝光

2020-01-07 00:01

按摩師玷辱女顧客 強辯她有反應呻吟

2020-01-06 20:57

保力達拚釋憲 大法官審小瓶蓋

2020-01-06 23:57

1個號碼之差活人變死人 公僕退休金慘被凍結

2020-01-06 16:45

密集檢舉小巷違停1個月 網友喊：變日本街道！

2020-01-07 15:38

三峽不織布工廠凌晨惡火 火勢照亮夜空5時許已被控制

2020-01-07 08:00

明道胞兄妻兒確定他殺 剖驗釐清案情

2020-01-07 00:14

「殺你不用2天」男子恐嚇柯文哲 遭警活逮送辦

2020-01-06 18:02

夾娃娃機夾到名牌禮盒竟裝空氣 網笑：國王的護手霜

2020-01-06 22:02

女遊客拍照摔倒頭重創 桃園知名牧場負責人被起訴

2020-01-07 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top