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金門6旬老人走失 警方漏夜尋找終平安尋獲

2020-01-07 14:35聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名住在松柏園長照中心的葉姓男子在3日上午騎車外出，但至深夜都未返回，中心趕緊通報警方，警方經過漏夜協尋未果，正要進行大規模協尋時，接獲民眾報案說在新塘垃圾場旁產業道路上發現一長者，需要協助，果然就是走失的葉姓老人，由於老人已整日未進食，有脫水現象，經員警通知金湖消防分隊送醫診療無礙後已返院，對於湖警積極投入，才將人找到，家屬深表感謝之意，頻頻說「有你們真好」！

金湖分局金湖派出所表示，在3日晚間23時許接獲松柏園長照中心報案，說該院區有一位67歲的長照葉姓民眾於3日早上騎車外出，截至深夜尚未返回院區，經聯絡家屬該葉姓民眾並未返家，於是報案協尋，由於葉姓老人的行動不便，騎乘特殊用機車。湖警受理後非常重視，尤其冬季夜間溫度驟降，要保握黃金時刻協尋，分局長黃維章立即動員所屬警力，進行區域協尋。

警方並以手機定位，及透過路口車辨系統發現葉姓老人最後行經路線在新湖漁港附近，為避免憾事發生，立即運用夜間照明港口、海岸線及防風林等處協尋，但都沒發現葉姓老人，翌日正當擴大協尋時，金湖所接獲民眾報稱，在新塘垃圾場旁產業道路有民眾需要幫助，經員警仔細詢問狀況後，研判可能就是走失的協尋老人。

警方趕緊到場協助，果不其然就是葉姓老人，這名長輩除了有些許挫傷及脫水現象外，身體並無大礙，精神意識尚未清楚，但為安全起見，仍聯繫金湖消防分隊到場協助送醫診療，家屬對於湖警晝夜積極協尋的態度深表感動，並感謝熱心民眾的報警因而尋獲親人。

金湖分局分局長黃維章表示，本案能夠尋獲迷途老人返家，端賴員警全心投入協尋工作，及靠熱心民眾的見義勇為，才能圓滿達成任務；也呼籲民眾如發現需要幫助的人，可立即通報警方，讓需要幫助的人及迷失者可以在最短時間內，回到溫暖的家，並建議若家中有失智長者，可向社福單位申請配戴定位手環，為年長者的安全增加一層保障。

一名住在松柏園長照中心的葉姓男子日前騎車外出，但至深夜都未返回，中心趕緊通報警方...
一名住在松柏園長照中心的葉姓男子日前騎車外出，但至深夜都未返回，中心趕緊通報警方，好在後來在新塘垃圾場旁產業道路上發現到他，經送醫後已無礙。圖／警方提供
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長照失智

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