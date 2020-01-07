大叔騎車撿人皮包 接警電話才送招領是因「肚疼」

台中市夏姓男子在上月底騎車經東區南京路時，不慎將皮夾掉落在道路，夏事後返回原處遍尋不著，因此找警方調閱監視器協助，警方調查發現，夏在路中央掉落皮夾後，遭另名機車騎士撿走，警方循線找到該名撿走皮夾的武姓男子，武向警方解釋，準備將皮夾交到派出所，但因「肚子痛」，所以先到公司上廁所，正準備要騎車到派出所，就接到警方電話，隨後武就將皮夾交到東區分駐所，歸還給夏。

台中市第三警分局東區分駐所表示，夏姓男子（24歲）在去年12月31日報案，稱當天上午騎車經過東區南京路時，皮夾不慎從口袋內掉落，因當時後方還有來車，他只好先往前騎到路邊停車，再返回掉落處尋找，然而在該處卻怎樣都遍尋不著。

夏姓男子表示，皮夾內有夏男的重要證件及現金，所以才到派出所報案，當時值班警員石志中獲報後，一邊協助夏掛失銀行金融卡、身分證等證件，並立即調閱該路段的路口監視器，發現同日上午9時許，一名機車騎士在道路中央將夏的皮夾撿走，循線通知到該機車的車主，經車主透露，該輛機車是由另名親人騎乘，警方再通知撿走皮夾、年約50多歲的武姓男子。

武姓男子接獲電話後向警表示，當時撿到皮夾後就準備將皮夾交到公司附近的派出所，不過因為當時趕著上班，加上肚子痛，所以先到公司上廁所，還沒來得及將皮夾送交派出所，就先接到警方電話，武隨後在同日中午12時許，就將皮夾交還到東區分駐所，讓警方通知夏領回。