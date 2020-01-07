俄女旅館內倒地哀號 暖警遞水將她送醫

一名俄羅斯籍女子來台遊玩時，在高雄小港區的旅館落角，但他卻因不明原因倒地又歇斯底里的吼叫，旅館人員請警方到場支援，員警安撫俄女後，由消防救護員將他送醫。

小港警分局漢民派出所前天下午4點時，接過轄區內旅館員工報案，指旅館內有一名俄籍女子倒在地上，不斷大聲慘叫，全身顫抖又神情痛苦，旅館人員因無法溝通，在一旁不知如何是好。

漢民所陳姓、徐姓員警到場，先嘗試用英文與俄女溝通未果，但她仍疑因身體不適，無法回應警方詢問。員警只好先詢問旅館員工，俄女的入住情形，懷疑她只會說俄羅斯話，不太會說英文。