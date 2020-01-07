阿里山分隊車庫鐵捲門受贈啟用 成為嘉縣首家

嘉義縣消防局阿里山分隊日前舉行「義消小隊成軍授旗暨快速捲門受贈啟用典禮」由阿里山受鎮宮捐贈70萬元協助阿里山分隊安裝電動鐵捲門，成為嘉義縣首個有車庫鐵捲門的消防分隊。

嘉義縣消防局表示，阿里山消防分隊駐地於阿里山國家森林園區內，地處觀光勝地，夜間較難防止不肖人士破壞救災裝備、器材，有了捲門之後，較可避免裝備器材被破壞以及保護消防人員駐地安全。

阿里山受鎮宮與地方住民商家互動密切，曾於民國97年捐贈一部救護車予消防分隊，嘉義縣消防局長呂清海表示，感謝阿里山受鎮宮發揮關懷社會與助人精神，在地民力就是最堅強的後盾及最有力的支持，期望鄉內民眾自主成立義消組織等，消防局也將全力輔導並齊心維護轄區安全。

嘉義縣消防局表示，阿里山分隊轄內有豐山、水樣森林、特富野古道等熱門休閒景點，但意外事故頻傳且救援路途遙遠，光去年底就曾發生達邦特富野部落咖啡豆烘焙工寮火警，以及千人洞登山客墜落山谷等事件，皆由消防人員與當地義消相互配合才完成救援。