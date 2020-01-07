高雄二港口北堤4日疑有人落水 海陸續搜尋

高雄港二港口北堤附近於4日傳出有人落海失蹤，現場留下一部機車及衣物。警方以車追人尋找車主家屬協尋未果，警方會同海巡人員連日在沿岸搜尋仍未有所獲，今天持續搜尋中。

高雄港務警察總隊今天指出，4日下午據報，指高雄港二港口北堤附近疑有人落海，現場遺留一部機車及衣物，卻不見人影。警方趕到後，依機車車牌「以車追人」在旗津區找到車主住處，登門卻找不到人，車主家屬也聯繫不上。警方連天來會同海巡人員在沿岸進行海陸同步搜尋，但迄今未有所獲。

高雄港務警察總隊表示，警方今天持續配合海巡人員把握搜救黃金72小時，在二港口北堤沿岸及海域搜尋中。