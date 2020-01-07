男子酒後開車撞死騎腳踏車阿嬤 檢方訊後5萬交保
台南市20歲蔡姓男子昨天凌晨，酒後開車載友人欲返回佳里區住處，行經安平區安北路與古堡街口，不慎撞上騎腳踏車的陳姓阿嬤，因撞擊力道很大，阿嬤被撞飛落在蔡的轎車頭上，當場傷重不治。經酒測，蔡酒精濃度達0.65毫克，警方依公共危險、過失致死罪嫌，將蔡移送台南地檢署偵辦，檢方訊後，蔡以5萬交保候傳。
警方調查，昨天凌晨4時42分，安平區安北路與古堡街口，發生一件自小客車與腳踏車相撞的嚴重交通事故，經交通事故處理小組初步分析，是因蔡姓駕駛人酒後駕車及雙方「行至路口未遵守減速慢行及停、讓的規定」，造成無法挽回的傷害。
案發當時，因撞擊力道很大，阿嬤被撞飛落在蔡的轎車頭上，當場傷重不治。現場轎車右側引擎蓋嚴重凹陷，右側擋風玻璃不但凹陷，且撞出一個窟窿，不難想像當時撞擊力道之大。經酒測，蔡酒精濃度高達0.65毫克，最後，警方依公共危險、過失致死罪嫌，將蔡移送台南地檢署偵辦，檢方訊後5萬元交保。
警方呼籲，民眾清晨天色昏暗外出要注意交通安全，行至路口應停等並確認有無來車再通行，以策安全。警方呼籲，民眾酒後駕車傷人害己，應謹記「酒後不開車，開車不喝酒」、「醉不上道」及 「指定駕駛」等交通安全法則，減少因酒駕肇事所引起的社會、個人與家庭悲劇。
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