男子酒後開車撞死騎腳踏車阿嬤 檢方訊後5萬交保

台南市20歲蔡姓男子昨天凌晨，酒後開車載友人欲返回佳里區住處，行經安平區安北路與古堡街口，不慎撞上騎腳踏車的陳姓阿嬤，因撞擊力道很大，阿嬤被撞飛落在蔡的轎車頭上，當場傷重不治。經酒測，蔡酒精濃度達0.65毫克，警方依公共危險、過失致死罪嫌，將蔡移送台南地檢署偵辦，檢方訊後，蔡以5萬交保候傳。

警方調查，昨天凌晨4時42分，安平區安北路與古堡街口，發生一件自小客車與腳踏車相撞的嚴重交通事故，經交通事故處理小組初步分析，是因蔡姓駕駛人酒後駕車及雙方「行至路口未遵守減速慢行及停、讓的規定」，造成無法挽回的傷害。

案發當時，因撞擊力道很大，阿嬤被撞飛落在蔡的轎車頭上，當場傷重不治。現場轎車右側引擎蓋嚴重凹陷，右側擋風玻璃不但凹陷，且撞出一個窟窿，不難想像當時撞擊力道之大。經酒測，蔡酒精濃度高達0.65毫克，最後，警方依公共危險、過失致死罪嫌，將蔡移送台南地檢署偵辦，檢方訊後5萬元交保。