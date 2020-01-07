校門口多設禁迴轉標誌 違規恐吃1800元罰單

經新北市裁決處統計，許多駕駛人往往為了搶快或貪圖方便，任意在禁止迴轉路口或雙黃線違規迴轉，光是去年違規案件就有4985件。裁決處長李忠台表示，有些學校或社區路口設有禁止迴轉標誌，駕駛切勿左轉行駛至學校或社區門口空地，迴轉後繼續行駛，這種行車路線也可依違反道路交通管理處罰條例，處新台幣600元至1800元以下罰鍰，並記違規點數1點。

裁決處表示，日前有駕駛人提起行政訴訟，聲稱自己是先左轉到路口讓乘客下車後，再回反方向車道行駛，未在禁止迴轉路口處直接迴轉，不過法官認為，這就已是「違規迴轉」的行車動作，符合「在禁止迴車標誌路段迴車」的事實，因此判其敗訴。

李忠台指出，有些學校或社區路口設有禁止迴轉標誌，有些民眾會直接往左切，行駛至學校或社區門口空地，迴轉後行駛出來繼續行駛，不過，這種行車路線就會吃上違規迴轉的罰單，依道路交通管理處罰條例第49條第2款規定，在設有禁止迴車標誌或畫有分向限制線、禁止超車線或禁止變換車道線的路段迴車，可處新台幣600元至1800元以下罰鍰，並記違規點數1點。