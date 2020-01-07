老翁安養機構吃年糕噎死卻沒護理人員 家屬求償敗訴

彰化市一家安養機構在前年農曆新年間一名陳姓老翁因吞嚥年糕哽塞於呼吸道，送醫急救仍因呼吸衰竭不治死亡，家屬一狀告上法院，要求機構及當時負責人員負連帶賠償責任，彰化地院審酌，機構雖未依規定在夜間聘請護理人員，但事發當時機構人員已進行救護程序，未能認定有過失行為，駁回家屬請求。

判決書指出，陳姓老翁入住該間安養機構，2017年2月1日晚上，印尼籍女看護餵食機構準備的年糕點心，老翁卻發生吞嚥困難，年糕哽塞在呼吸道，但現場沒有護理人員救護，看護第一時間為老翁拍背、壓胸，周姓主任被通知到場做CPR，老翁最後送醫仍死亡。

家屬認為養護中心當晚未有護理人員值班，現場沒有專業就護知識的護理人員，導致老翁無法排除異物哽塞，老翁生前中風，為使他獲得細心照顧才送往養護中心，法務部法醫研究所解剖鑑定可知，老翁吞食較慢及口內嚴重缺牙，若真要食用年糕，看護應將年糕切小，且事發時也未施以哈姆立克法急救，錯失急救黃金時間，周姓主任在為老翁做CPR也未注意排除異物，家屬對兩人及機構求償61萬元喪葬費用及精神慰撫金。

周姓機構主任指出，女看護事發當時已為老翁拍背、壓胸，讓死者吃進去的兩小塊年糕吐出一塊，且法律並未規定外籍看護須接受哈姆立克法訓練，她接手後也立即對老翁施以CPR急救，並無處置不當，彰化地檢署針對周姓主任涉嫌業務過失致死罪部分以無違反注意義務過失為由，做出不起訴處分確定。