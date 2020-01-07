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彩券行老闆多1動作痛失1萬元 顧客小確幸險成店家噩夢

2020-01-07 11:20聯合報 記者林佩均／台中即時報導

警員謝嘉原(左)聯繫上溢領獎金的阮姓得主，阮將溢領獎金歸還，彩券行李姓老闆(右)...
警員謝嘉原(左)聯繫上溢領獎金的阮姓得主，阮將溢領獎金歸還，彩券行李姓老闆(右)親自抱著一箱水果蜜棗感謝警方幫忙。記者林佩均／翻攝
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買彩券博小確幸台中市李姓彩券行老闆替顧客兌換彩券，不小心將中獎彩券條碼「多刷了一次」，這個小動作卻害店內損失近1萬元，李對帳發現短少現金趕緊報警。警方調閱監視器連絡上阮姓得主，阮訝異老闆手誤多刷了一次中獎條碼，立即將溢領獎金歸還；翌日，李帶著一箱蜜棗感謝警方，免於過年前就營業額虧損的霉運。

農曆年將近，很多民眾都希望買張彩券給自己年終小確幸一下。上周六，台中市第二警分局文正所接獲李姓彩券行老闆報案，因自己疏失，誤將顧客中獎彩券條碼「多刷了一次」，造成店內9750元虧損。

行動不便的李姓老闆說，該名顧客是外地購買彩券，來店內兌換「39樂合彩」獎金，並非熟客、也無聯繫方式，這筆損失得由店家自行吸收，由於年關近，各家彩券行生意競爭激烈，他得多賣好幾張才能回本，急著報警求救。

員警羅戎成、謝嘉原調閱店內與路口監視器，聯繫上中獎的阮姓顧客，阮聽到自己溢領中獎的彩券金額，經與李姓老闆溝通後，立即歸還溢領現金。

警員謝嘉原今表示，李姓老闆那天是深夜11點多報案，警方擔心溢領得主時間久記憶淡忘，當天就連絡上阮姓得主，李姓老闆也表達感謝，未料翌日李姓老闆還特地準備一箱水果蜜棗慰勞員警，讓他們又驚又喜，直說「這是我們警察該做的工作」。

彩券行小確幸台中市

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