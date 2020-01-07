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鹿港老婦迷失「九橋之都」盤纏用盡 警員協助返鄉

2020-01-07 11:02聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

1名老婦日前從彰化鹿港流浪到新北市三重區，想找失散多年的胞兄，但是她只記得兄長住在「某座橋邊」，問題是三重區有9座聯外橋梁，最後盤纏用盡流落街頭徘徊，幸好遇到熱心警察

三重警分局厚德派出所警員張志和、莊士賢，日前在國道一號三重交流道附近的三重區重陽路與正義北路口，發現1名老婦在路旁徘徊，不停向路人問話，於是上前關心，老婦卻執意不要警察協助，說她想要自己一個人走走，卻說不出想去哪裡。

員警直覺事情不單純，耐心安撫老太太情緒，終於卸下她的心防。老婦自稱住在鹿港，因為快要過年，想找失散多年的胞兄，但只記得兄長住在三重某座橋邊，於是到了台北以後，搭計程車在各個橋頭繞行尋找，最後盤纏用盡，計程車司機不願繼續載，只好下車在街頭無助徘徊。

警員莊士賢立即以電腦資料查詢，發現她兄長的戶籍並不在三重。隨後再用巡邏車載著老婦到幾座橋邊逛逛，問題是三重區號稱「九橋之都」，都市景觀與過去變化很大，老婦早已認不出多年記憶中的兄長住處，只好放棄。

由於老婦身上已經沒錢返鄉，警員張志和帶她到客運站，自掏腰包幫忙買車票，再到超商買一些關東煮讓她補充體力，交代回程路上注意安全，以後若需要協助可以找警察，不要獨自在街頭徘徊，老婦才滿心感恩緊握員警雙手致謝道別。

１名老婦從彰化鹿港到新北三重尋找失散多年的胞兄未果，最後盤纏用盡，員警幫他買車票...
１名老婦從彰化鹿港到新北三重尋找失散多年的胞兄未果，最後盤纏用盡，員警幫他買車票返鄉。圖／警方提供
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１名老婦從彰化鹿港到新北三重尋找失散多年的胞兄未果，最後盤纏用盡，員警幫他買車票...
１名老婦從彰化鹿港到新北三重尋找失散多年的胞兄未果，最後盤纏用盡，員警幫他買車票返鄉。圖／警方提供
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警察計程車

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