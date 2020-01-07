5人扒竊集團混入韓國瑜宮廟造勢 扒竊7民眾財物被訴

有竊盜前科的謝男等5人組成扒竊集團，去年9月間趁國民黨總統候選人韓國瑜，在台中市區各宮廟造勢時，趁機混入人潮中，分為兩組，1人下手行竊、另1人把風，分別在台中市明德宮天聖堂、醒攸宮、東聖宮，涉嫌扒竊9名民眾財物，共竊得8萬6600元，經警調閱現場監視器，循線逮獲謝男，台中地檢署今天依竊盜罪起訴謝男、朱男馬男等3人，在逃的陳男、阿佑由檢警追緝中。

起訴書指出，謝男（69歲）、朱男（88歲）、馬男（69歲），以及在逃的陳男、阿佑等人組成扒竊集團，於去年9月14日，前往台中市參加總統候選人韓國瑜在中市各宮廟參拜時的造勢活動，再以謝男、朱男為1組，馬男、陳男、阿佑為另1組，混入人潮中趁機行竊。

同日上午，謝男等人前往台中市北區明德宮天聖堂，趁該處候選人韓國瑜舉辦造勢活動而人潮擁擠而疏於防範，扒取郭男、賴婦、張男所有的皮夾或小錢包，竊取4000元、1萬1000元、900元得逞，得手後即逃逸現場。

同日中午，謝男等人又前往台中市南區國光路醒修宮，竊取何男、廖男、劉男的皮夾，竊取1萬8700元、2萬元、2萬6000元得逞；同日下午，謝男寺人轉往台中市東勢區第一橫街的東聖宮，趁總統候選人韓國瑜在場造勢時，扒竊劉男所有的皮夾，內有6000元。