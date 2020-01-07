送春聯、橡皮擦 中市霧峰警希望你過個好年

選戰讓生活緊繃，但農曆春節將屆，台中市霧峰警分局為了讓民眾歡度春節假期，避免財物損失，特別與大里杙福興宮舉辦「揮毫迎春好神杯」的犯罪預防宣導活動，邀請台中市書法協會榮譽理事長余麗君、姚吉聰等13位書畫家「寫春聯、畫年畫」送給民眾，也趁機提醒公司行號或民眾提領現金，應注意財不露白。

活動吸引大批民眾前往，大家排隊請這些大師級的書法家寫春聯，要在過年前張貼在門前，為來年討個吉祥。霧峰警分局員警及志工手持宣導標語，在福興宮前各攤位，發送民眾犯罪預防文宣品「好神杯橡皮擦」等。

警分局廖國政說，對於提領大額現金，警方有提供護鈔服務，可逕洽當地派出所或各金融機構守望員警。對於假冒地檢署、警察機關或醫療機構來電，以涉嫌洗錢或其他犯罪，要求監管帳戶或財產，請勿上當，這些都是詐騙手法。

他特別提醒，如有接獲不明來電、簡訊或LINE訊息，請詳加查證，並撥打165防詐騙專線洽詢，防止被騙。而目前正值尾牙旺季，餐敘喝酒機會驟增，警方也將加強酒後駕車及重大交通違規行為之取締，希望民眾酒後不開車，確保自身安全。

透過與民眾面對面互動的方式，將「防竊(扒)、防搶、防詐騙、保護青少年及防制酒駕」之預防觀念，宣導民眾周知。為了增添趣味和效果，台中市議員張滄沂、霧峰分局長廖國政等人更帶領霧峰分局犯罪預防宣導團直接走入市場，發送宣導品「好神杯橡皮擦」，果然效果不錯，在市場引起一陣騷動，也達到宣導目的。