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蘇貞昌新北輔選造勢 維安小組巡官出車禍幸輕傷

2020-01-06 20:23聯合報 記者陳俊智／即時報導

行政院長蘇貞昌今晚到新北市板橋區，替民進黨籍立法委員候選人張宏陸站台掃街，但稍早傳出維安員警車禍小心。轄區警方還在釐清事情經過，不過據了解，受傷的事海山分局督察室的巡官，車禍地點在板橋區民有街，疑似沒注意到身旁情況，所以與小貨車擦撞，所幸僅受輕傷，巡官送亞東醫院。

車禍行政院

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