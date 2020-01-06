身障兒深夜未歸休假警助尋獲親送回 老母感謝暖警

台南市歸仁林姓男子昨天深夜到永康區尋找朋友後，凌晨想要搭計程車返家，卻疑因身體障礙、言語表達不清，計程車司機搞不清楚他到底要去哪裡，只好將他載到永康分局永康派出所，警員涂家賓、周靖哲及林哲裕耐心查證，最後順利地協助男子返回歸仁住處，家屬十分感激。

所長莊大成說，當時周靖哲與林哲裕半夜正要下班，即使如此，仍主動不厭其煩地協助找到家屬，得知男子母親行動不便，騎機車來回載兒子回家有風險，還主動跨區將人送回家，積極為民服務精神十分難得，已提報表揚。

警方表示，凌晨1名計程車司機載年籍不詳男子至永康派出所報案，表示該名男子無法告知其目的地，備勤警員涂家賓見狀，上前關心了解，發現該男子無法正常言語溝通，僅知自己的名字。

當時警員周靖哲及林哲裕剛擔服完專案勤務，準備下班，但見狀仍主動上前幫忙，與涂家賓3人利用人臉辨識系統及戶役政系統交互查詢比對，終於發現林男住在歸仁區，曾有失蹤紀錄，趕緊通知其母親前來。

永康分局表示，「本案周等3員能發揮為民服務之精神，讓林男家屬免於舟車勞頓及擔心受怕，積極任事、視民如親之善舉，殊值表揚」。