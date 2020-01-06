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丹麥籍貨輪船員身體不適 淡水海巡疾馳接駁就醫

2020-01-06 15:57聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

海巡署昨天下午5時24分接獲國家搜救指揮中心通報，指稱桃園觀音外海55浬處，1艘丹麥籍貨輪上有船員身體不適急需送醫，預計當天晚間8時30分航行至台北港外海，請求派遣船艇協助醫療後送。

艦隊分署為爭取救援時效，隨即調度淡水海巡隊直接派巡防艇趕往，提前在桃園觀音外海9浬處與丹麥貨輪會合，將嚴重胃痛的德國籍船員接回台北港海巡基地，在碼頭上交由台北港消防分隊救護車將患者送往淡水馬偕醫院診治，船務代理公司對海巡署海上緊急救援深表感謝。

淡水海巡隊巡防艇直接開到觀音外海，將身體不適的德國籍船員接回台灣就醫。圖／艦隊分...
淡水海巡隊巡防艇直接開到觀音外海，將身體不適的德國籍船員接回台灣就醫。圖／艦隊分署提供
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淡水海巡隊巡防艇直接開到觀音外海，將身體不適的德國籍船員接回台灣就醫。圖／艦隊分...
淡水海巡隊巡防艇直接開到觀音外海，將身體不適的德國籍船員接回台灣就醫。圖／艦隊分署提供
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淡水海巡隊巡防艇直接開到觀音外海，將身體不適的德國籍船員接回台灣就醫。圖／艦隊分...
淡水海巡隊巡防艇直接開到觀音外海，將身體不適的德國籍船員接回台灣就醫。圖／艦隊分署提供
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海巡署北港淡水

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