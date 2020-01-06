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世新大學電梯維修意外 工人卡死電梯與牆壁間氣絕身亡

2020-01-06 13:43聯合報 記者廖炳棋／即時報導

今天近午11時13分，台北市世新大學發生工安意外地點，一名64歲的電梯維修男工人，在學校維修電梯時，不慎受困電梯與牆壁的夾層中，電梯卡在一、二樓間，消防人員到場後，男子已經全身僵硬明顯死亡，目前轄區警方正調查事發原因。

世新大學傳出工安意外。圖／世新大學提供
世新大學傳出工安意外。圖／世新大學提供
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世新大學工安

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