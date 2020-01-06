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輪椅婦思母迷路坐路中 平鎮警協助返家

2020-01-06 12:08聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

桃園市平鎮區一名身坐輪椅、行動不便陳姓婦人，今上午趁著家人不注意，自己推著輪椅偷偷出門，想回楊梅埔心見見許久未見的老母親，沒想到卻迷了路，呆坐在車水馬龍的環南路上，不知所措，險象環生，恰巧巡邏員警經過，及時伸出援手，否則後果不堪設想。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，家住平鎮區義興里的50歲陳姓婦人，多年前中風後行動不便，只能靠著輪椅行動，且精神狀況不佳，常嚷嚷著想見母親，今天一早獨自推著輪椅偷溜出門，疑似體力不支，受困在車來車往的環南路上無法動彈。

幸好警員吳曉玲與蔡孟志巡邏經過，見陳婦一人坐在輪椅上啜泣，主動上前關心，但陳婦面對員警詢問語焉不詳，完全無法表達詞意，讓員警相當苦惱，員警認為陳婦會自行推輪椅外出，住處應該不會太遠，所以先電召同仁駕駛巡邏車，將婦人送回駐地安置，再到附近詢問里長及民眾，有無認識該名婦人。

正當警員查訪到平鎮區育達路時，1名男子突然衝出攔下員警，焦急的問著員警，有沒有看見一名推著輪椅的婦人，了解後才知道該名男子是婦人的丈夫，在得知妻子平安無恙後，總算放下心中大石，頻頻向警方道謝，並隨同員警返回駐地，將妻子平安接回家。

桃園市平鎮區50歲陳姓婦人因思念母親，今天上午獨自推著輪椅外出卻迷途，幸巡警發現...
桃園市平鎮區50歲陳姓婦人因思念母親，今天上午獨自推著輪椅外出卻迷途，幸巡警發現及時上前援助解危。圖／平鎮警分局提供
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桃園市平鎮區50歲陳姓婦人因思念母親，今天上午獨自推著輪椅外出卻迷途，幸巡警發現...
桃園市平鎮區50歲陳姓婦人因思念母親，今天上午獨自推著輪椅外出卻迷途，幸巡警發現及時上前援助解危。圖／平鎮警分局提供
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