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男子8年前飆車害少女死亡 還連丟棄2地遭通緝昨被逮

2020-01-06 00:50聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

蕭姓男子8年前騎機車載少女，因見警巡邏車高速迴轉，後座的少女摔落在地，他2度將少女棄置未送醫，犯下過失致死、遺棄等罪嫌遭通緝高雄市警方昨進到蕭男家中，蕭見警後在家中四處逃竄，直到他趴在陽台外平台，鄰居誤以為他要跳樓穿幫露餡。

據了解，高雄市警昨天上午10點多時，到蕭男（27歲）的住家中要逮捕蕭男，當時蕭男父親開門配合警方進入，不料在2樓的蕭見員警搜索，在家中逃竄藏匿。

直到蕭男逃到住家3樓陽台外的平台，鄰居見狀以為有人要跳樓，通知轄區消防分隊到場救援，經過警方約5分鐘的溫情喊話後將蕭勸回到屋中，由員警帶回派出所移送偵辦。

據悉，蕭男在8年前的凌晨，因騎機車載著一名少女，在高雄鳳山、苓雅區飆車，在行經中山、青年路口時，蕭見前方有警車行駛而來，他為躲避警方查緝，調轉車頭致使重心不穩，坐在後座的少女摔落在地，頭部受傷昏迷。

事後，蕭男竟不救助跌落在地的少女，還先將少女帶到某銀行前棄置，後又因警方巡邏經過，再將少女帶到中山二路上某店面地下室棄置後逃逸，直到店家員工發現後報警將少女送醫，但少女仍因顱內出血、尿崩症及多重器官衰竭身亡。

蕭男歷經多次官司訴訟，被高雄地院依違反過失致死、遺棄等罪嫌，去年6月時判刑1年9個月定讞，年底時遭通緝。

通緝高雄市器官

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