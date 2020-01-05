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國道兩車撞翻上下交疊 近百歲婦人亡4人傷

2020-01-05 21:56聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

晚間稍早7點53分國道1號北上65.2公里處發生嚴重車禍，其中一輛小客車因不明原因翻覆與另一輛小客車上下交疊，橫躺於路面上，佔用內側及中線車道。兩輛車內共5人，其中有2人緊急送往聯新醫院救治，但其中1名傷者送醫途中心肺功能已停止，送達醫院經急救仍宣告死亡，另1名輕傷患者則已送達醫院救治。其餘3名輕傷傷患則拒絕送醫，車禍原因目前仍在釐清中。

桃園市消防第四大隊復旦分隊獲報後，緊急派出2輛消防車、5輛救護車及17名消防人員趕往現場，將其中2名傷患送醫，其中1名99歲戴姜姓女性傷患，送醫途中心肺功能已停止，不幸在送達醫院急救後仍回天乏術，而另67歲蔣姓女性傷患僅表示胸痛，意識仍清楚。國道警察獲報後也已派出巡邏車，車禍起因目前仍在釐清中。

晚間稍早7點53分國道1號北上65.2公里處發生嚴重車禍，兩輛小客車因不明原因交...
晚間稍早7點53分國道1號北上65.2公里處發生嚴重車禍，兩輛小客車因不明原因交疊橫躺路面上。圖／桃園市消防第四大隊提供
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晚間稍早7點53分國道1號北上65.2公里處發生嚴重車禍，兩輛小客車因不明原因交...
晚間稍早7點53分國道1號北上65.2公里處發生嚴重車禍，兩輛小客車因不明原因交疊橫躺路面上。圖／桃園市消防第四大隊提供
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【中央社桃園5日電】

國道中山高速公路北向65公里平鎮段今晚發生自用小客車與計程車擦撞後翻覆的車禍，造成一名99歲婦人死亡，另有4人受傷。事故原因有待警方調查。

國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊小隊長吳清輝表示，警方晚間7時52分接獲通報後，立即派遣巡邏車及救護車前往現場協助處理並進行搶救。

吳清輝指出，事故現場小客車疊在翻覆的計程車上，橫躺在內側及中線車道。據初步調查，小客車準備下交流道時，與行駛在中線的計程車擦撞。兩名駕駛酒測都沒有酒精反應。

桃園市政府消防局表示，現場傷患共有5名，無人受困，其中99歲的戴姜姓老婦在到院前已無呼吸心跳，急救後宣告不治。另一名67歲女性有胸痛症狀，但意識清楚，也已經送醫治療，另外3名輕傷患者未送醫。

車禍國道警察

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