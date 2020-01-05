新北警超認真 遠赴高雄辦案竟只為抓假消息

一名楊姓網友在臉書上PO出新北市三峽警分局三峽派出所發出的通知書，表示上月31日有兩名三峽派出所的員警來找他，遞出一張違反社會秩序維護法的筆錄通知書，認為他日前在臉書上PO文指稱「公司被A流感入侵，災情擴大中，全高雄找不到可以打疫苗的地方!」是散布假消息，讓他批評「把疾管局的回覆及內容貼在臉書上給朋友們參考，這樣還違反社會秩序維護法啊?」

三峽警分局回覆，的確有此案件，並且也有兩名員警為此從三峽遠赴高雄，但是因為員警太認真，加上怕造成民眾麻煩，才會選擇親送通知書並在高雄完成筆錄，目前此案件已函請當地分局進行裁決。

楊姓網友上月26日在臉書上PO文指稱，他因公司被A型流感入侵致電去疾管局詢問，卻得到局管局請他們自力救濟，打去疫苗生產公司詢問哪間醫院診所有進貨的回覆，他因此在臉書上PO文抱怨此事。

未料5天後，兩名三峽派出所的員警自新北市三峽區遠赴高雄市找他，遞出一張刑事通知書向他表示該PO文是散布假消息，已疑似違反社會秩序維護法，他詢問「為何通知單是刑事案件」，員警便將通知單收回後，又拿了一張疑似違反社會秩序維護法的筆錄通知單。

在經過詢問後，他才了解員警是因他26日的PO文提到「公司被A流感入侵，災情擴大中，全高雄找不到可以打疫苗的地方!!」為高雄市衛生局否認的假消息，認為他已涉犯社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共安寧者」，因此發布通知書，並親自南下送達，但他解釋他的貼文是指全高雄找不到可以打自費疫苗的地方，他只是少打「自費」兩字就被員警認定違法，讓他認為政府「消滅言論自由」。

三峽警分局對此回應，經調查確實有此案件，該案件因涉及流感疫情，是在聯繫高雄市衛生局後才認定為假消息，員警是因「太認真，怕對方來新北做筆錄太麻煩」，才會從新北遠赴高雄發送通知書，並在當地做完筆錄後將案件交由當地警分局進行裁決。

對於原先的通知單為刑事案件通知單，事後才改成違反社維法的通知單，三峽警分局解釋，因刑事案件以及違反社維法的案件都是同一種格式，第一次發送時是因員警未注意到，以模板去更改才會未更改到，絕非「一案雙辦」。

有知情員警則透露，因為違反社維法如果涉及跨縣市的話，交由當地警方遞送通知書後通常就會由當地警方續辦，相關績效也會歸給當地警方，因此三峽警方很有可能是為了取得績效才會從三峽遠赴高雄辦案。