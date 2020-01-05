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金城鬧區機車行暗夜火警 多輛機車燒毀損失慘重

2020-01-05 17:09聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

位在金城鎮民生路鬧區上的某機車行今天凌晨傳出火警，由於店內存放大量機車及重油，火勢相當猛烈，大量濃煙及火舌不斷由現場竄出，情況十分危急，消防局獲報後，立即出動各式消防車輛、救護車等計9輛，動員消防及義消人員計30名到場搶救，很快將火勢撲滅，現場有多部機車燒燬，損失不少，詳細起火原因，正由消防局火災調查科進行後續鑑定中。

金門縣消防局救災救護指揮中心於今日凌晨4時40分接獲民眾報案，在金城鬧區的機車行忽然竄出火苗，由於與縣府相距只有300公尺，引起各界關注，不少民眾聽到都跑出來圍觀，現場指揮中心立即派遣金城、金寧分隊前往搶救，並由轄區第一大隊大隊長陳國瑋擔任指揮官，局長翁宗堯於接獲通知後，也立即趕往現場坐鎮指揮。

轄區金城消防分隊車組於前往現場途中即見濃濃黑煙竄向天際，立即回報指揮中心請求加派消防人車支援；消防人員透露，火災現場為1層樓鐵皮屋構造建築物，火點位於左側新區展示區，建築物內因置放多部機車及重油等易燃物，造成現場火載量極大，增加消防搶救之困難度，且火勢在消防人員抵達前，即迅速全面燃燒，並有向旁邊區域延燒的危險。

指揮官除針對進出火場搶救的人員進行安全管制外，並指派搶救人員有效佔用現場消防栓，同時回報指揮中心通知警察到場協助交管，水線部署方面則指揮搶救人員由火場正面部屬二條水線進行人命搜救及滅火攻擊，火勢在消防力強力介入後，迅速獲得控制，隨後進行殘火處理，在最短時間內撲滅，防止危害擴大。

此次火警在消防及義消人員全力投入搶救下，火勢在清晨5時總算獲得控制，他們隨即進行殘火處理，無人員傷亡，合計燒毀面積約40平方公尺，及多部機車燒燬，財損還在估算中。

金城鬧區的機車行發生大火，店內停放不少機車，都慘遭祝融之災。圖／金門縣消防局提供
金城鬧區的機車行發生大火，店內停放不少機車，都慘遭祝融之災。圖／金門縣消防局提供
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位在金城鎮民生路鬧區上的某機車行今天凌晨傳出火警，由於店內存放大量機車及重油，火...
位在金城鎮民生路鬧區上的某機車行今天凌晨傳出火警，由於店內存放大量機車及重油，火勢相當猛烈，情況十分危急。圖／金門縣消防局提供
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建築火災

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