影／旅外教師返台遇詐團 想到警勤區宣導保住老本

蕭姓男子是旅外教師，目前居住在台中市西區，蕭在上月底接獲歹徒假裝是健保局，謊稱他的健保卡遭人違法申請醫療補助，蕭一時驚慌不知所措，但臨時想起不久前里鄰長才做過詐騙宣導，因此直接撥打110向警方求助，警方到場後瞭解，確認蕭遇到詐團的老哽手法，蕭也不斷感謝警方。

台中市第一警分局民權所表示，蕭姓男子（55歲）自稱是旅外教師，他在上月23日上午9時許接獲歹徒電話，蕭因想起平時的警勤區透過里鄰長的反詐騙宣導，因此向警方查證，警員江孟修、林珈瑄獲報後趕赴現場。

經同仁調查，歹徒通知蕭的健保卡有遭盜用的情形而將被停卡，請蕭盡速向相關人員說明，並將電話先轉接給冒充健保局的人員，歹徒告知基於偵查不公開原則，不得向旁人提及此事，否則會加重刑責。

電話之後又經過客服人員一輪轉接，最後由假冒檢察官的歹徒向蕭謊稱，需監管銀行帳戶，將派書記官至住處附近超商，取走銀行存摺等資料，幸好當時蕭因另有來電，請歹徒稍候，再接聽時電話已掛斷，蕭想到反詐騙宣導，所以馬上撥打110求助。

第一警分局民權所表示，同仁細心向蕭解釋此為詐騙集團一貫之手法，並告知蕭切勿依照指示領款，或將存簿交給他人，蕭知道自己沒有違法，才放下心中大石頭，蕭也趕緊向警方表達萬分謝意，若不是警方耐心解說，帳戶內的畢生積蓄可能就因為自己害怕深陷官司，遭詐騙集團騙走。