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持刀搶超商辯「不是我」 法官2萬多字打臉判8年2個月

2020-01-05 07:33聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

37歲鍾姓男子前年10月28日凌晨進入苗栗縣三義鄉一家便利商店，持刀傷人搶走1602元及2包菸，警方循線3個小時逮人，他已換裝並辯稱「不是我」，法官根據扣案牛仔褲與便利商店搶匪「鬼頭」圖騰及刷白特徵等，寫了2萬多字判決書，最近依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑8年2月，全案還可以上訴。

法官審酌鍾男正值壯年，竟不思以正當途徑獲取個人所需，竟圖以強盜他人財物，貪圖不法利益，犯罪動機、目的可議，且利用夜間、趁便利商店夜班1名店員值班，持刀強盜財物，且刀刃劃傷店員，行徑惡劣，對店員造成心理之驚嚇甚鉅，嚴重危害社會治安，敗壞善良風氣，犯後迄今仍未見絲毫悔意，量處8年2個月徒刑，以示儆懲。

判決書指出，鍾男戴全罩式安全帽、口罩及手套，前年10月28日凌晨0點26分持水果刀到苗栗縣三義鄉一家便利商店，直接抵住女店員的腰部，推擠進收銀區櫃台後方，恐嚇「把錢拿出來，開抽屜，開抽屜」，用刀劃傷女店員左手臂，搶走收銀機內1602元，並隨手拿取收銀台後方陳列架的香菸2包逃逸，警方循線3個小時後逮人。

鍾男否認他是便利商店監視器畫面行搶男子，辯稱他因遭騙錢，開車在被搶店家附近徘徊找人，案發時在距離店家約50至100公尺，停車透過LINE與人話，從頭到尾都沒有下車，也沒有進入遭行搶的便利商店，後來警方查扣的1包香菸是員警請他抽的，不知道跟被搶的香菸是同一款。

法官調查，鍾男遭查扣的牛仔褲與便利商店監視錄影畫面翻拍照片比對，牛仔褲右後口袋印有大片圖騰，刷白位置及顏色特徵完整相符，衡情通常牛仔褲縱為同一款式，刷白處理、條紋等仍會有差異，法院請專家鑑定監視器畫面搶匪身高，結果也相符，審理庭觀察身型、身高、行動特徵也相似，另扣案的香菸的浮水印、鋼印與遭搶的同批，足認鍾男就是監視器畫面的男子。

苗栗警方在鍾姓男子住處查扣牛仔褲，也有鬼頭等特徵，法官比對認定與監視器畫面相符。...
苗栗警方在鍾姓男子住處查扣牛仔褲，也有鬼頭等特徵，法官比對認定與監視器畫面相符。圖／苗栗警察分局提供
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苗栗縣三義鄉便利商店前年10月間凌晨遭搶，監視器錄下歹徒作案所穿牛仔褲有鬼頭等特...
苗栗縣三義鄉便利商店前年10月間凌晨遭搶，監視器錄下歹徒作案所穿牛仔褲有鬼頭等特徵。圖／苗栗警察分局提供
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便利商店牛仔褲強盜

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