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北市住宅大樓深夜火警 消防救出4人搜索中

2020-01-05 00:31聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

北市內湖區環山路某10層樓住宅大樓，昨天深夜11點半發生火災，消防隊獲報趕到，發現9樓冒出火舌，救出2名男子、2名女子，檢查生命徵象穩定，部署水線進入火場，約半小時撲滅火勢，初步了解無人受困，正在搜索確認。

台北市內湖區環山路某住宅大樓發生火災，消防隊救出4人，約半小時撲滅火勢。記者李奕...
台北市內湖區環山路某住宅大樓發生火災，消防隊救出4人，約半小時撲滅火勢。記者李奕昕／翻攝
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台北市內湖區環山路某住宅大樓發生火災，消防隊救出4人，約半小時撲滅火勢。記者李奕...
台北市內湖區環山路某住宅大樓發生火災，消防隊救出4人，約半小時撲滅火勢。記者李奕昕／翻攝
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北市火災

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