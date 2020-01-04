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「我不喜歡她的態度」日女在唐吉訶德持刀砍傷陸女

影／價格好引宵小覬覦 卓蘭鎮葡萄園跨年夜遭偷剪

2020-01-04 20:57聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣卓蘭鎮的巨峰葡萄目前正值產季，但今年冬果價格好，引起宵小覬覦，張姓農戶栽種一甲多的葡萄，他懷疑有部分被偷剪，還暗自做了記號，沒想到跨年夜一過，赫然發現果園內三分多地已套袋的葡萄竟然都被偷剪而走，大湖警分局接獲報案後，已成立專案小組調查。

卓蘭鎮農會指出，成熟葡萄遭偷竊的情況並不多見，只有多年前曾發生過，目前各地葡萄產期已結束，只有卓蘭還在產期，因葡萄供應少，價格特別好，去年一籃16斤的收購盤價約700元，今年漲到800至1100元，價格比較好，鎮內葡萄栽培葡萄面積近500公頃，一年有2次產期。

苗栗縣卓蘭鎮張姓農戶的葡萄園，在跨年夜竟有三分多地已套袋的成熟葡萄遭宵小偷剪走。...
苗栗縣卓蘭鎮張姓農戶的葡萄園，在跨年夜竟有三分多地已套袋的成熟葡萄遭宵小偷剪走。圖／記者胡蓬生翻攝
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苗栗縣卓蘭鎮張姓農戶的葡萄園，在跨年夜竟有三分多地已套袋的成熟葡萄遭宵小偷剪走。...
苗栗縣卓蘭鎮張姓農戶的葡萄園，在跨年夜竟有三分多地已套袋的成熟葡萄遭宵小偷剪走。圖／記者胡蓬生翻攝
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偷竊苗栗縣

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